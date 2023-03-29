Голова Міноборони США назвав «критичну необхідність» українців на фронті

Голова Міноборони США Остін Ллойд заявив, що вважає головною потребою на фронті в Україні протиповітряну оборону, а не винищувачі F-16. Про це Ллойд повідомив під час слухань в сенатському Комітеті з питань збройних сил, цитує «Голос Америки».

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На думку міністра, основною потребою для України є протиповітряна оборона великої дальності.

«Зараз головна потреба українців – це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка. І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей», – заявив Остін Ллойд.

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Також він додав, що США навчає українських військових та гарантує забезпечення наданого озброєння.

На запитання стосовно надання винищувачів Україні голова Міноборони США Остін Ллойд відповів, що вони не є критичними для на цьому етапі перебігу воєнних дій.

«Щодо винищувачів F-16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни», – прокоментував Остін Ллойд.

Проте голова Міноборони США зазначив, що у майбутньому Україна, ймовірно, матиме можливість отримати літаки F-16, або інші винищувачі четвертого покоління.

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«Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно», – підсумував Ллойд.

Раніше голова Міноборони США повідомив, коли буде сприятливий час для контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, триває триста дев’яносто дев'ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Минулої доби противник завдав 11 авіаційних та два ракетні удари, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.