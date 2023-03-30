Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як дві Австрії: Зеленський у Національній раді розповів про мінування України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як дві Австрії: Зеленський у Національній раді розповів про мінування України
фото з відкритих джерел

Російські загарбники залишили у будівлях, садах, парках та городах простих жителів тисячі вибухових пристроїв та замасковані гранати

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загальна площа замінованих територій в Україні внаслідок російської агресії становить 174 тис. кв км, що удвічі більше, ніж площа Австрії. Про це глава держави заявив сьогодні, 30 березня, у своїй промові в Національній раді Австрії під час відеовключення.

«174 тис. кв км українських територій забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами. Ці заміновані території удвічі більші за площу Австрії. Це – сотні тисяч протипіхотних та протитанкових мін, авіаційних бомб, мінометних снарядів та боєприпасів, які не розірвалися і застрягли в полях», – сказав Зеленський.

Як дві Австрії: Зеленський у Національній раді розповів про мінування України фото 1

Він додав, що російські загарбники залишили у будівлях, садах, парках та городах простих жителів тисячі вибухових пристроїв та замасковані гранати, які майже кожного дня забирають життя українців на звільнених територіях. Президент України розповів про випадки, коли загарбники зумисно мінували музичні інструменти, побутові прилади та різні речі перед тим, як залишити українські населені пункти, і наголосив на важливості допомоги Україні в розмінуванні територій.

Під час промови українського лідера у залі австрійського парламенту були присутні федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен, члени федерального уряду, посол України в Австрії Василь Химинець.

Головне суспільне телебачення Австрії ORF, а також приватні мовники Puls 24 та oe24.tv присвятили спеціальні програми виступу Президента України в Національній раді, організувавши як трансляцію промови, так і обговорення експертами її змісту та триваючої російської війни проти України.

Після виступу українського лідера в Національній раді розпочалися дебати парламентських фракцій щодо війни РФ проти України.

Очікується, що на пленарному засіданні Національної ради Австрії, яке відбудеться одразу після «парламентського заходу» з промовою Зеленського, розглянуть питання про надання українським вимушеним переселенцям необмеженого доступу до австрійського ринку праці.

Зазначимо, що Австрія сталаоднією з останніх країн-членів ЄС, у парламенті якої виступив із промовою український лідер. Наразі з 27 країн Євросоюзу, окрім Австрії, лише Болгарія та Угорщина поки не надали резиденту Зеленському такої можливості.

Нагадаємо, що Австрія зобов'язалася арештувати російського диктатора Володимира Путіна та видати його Міжнародному кримінальному суду (МКС), якщо він вирішить приїхати до країни.

Теги: Австрія телебачення Угорщина посол Володимир Зеленський президент війна міни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Як дві Австрії: Зеленський у Національній раді розповів про мінування України
Як дві Австрії: Зеленський у Національній раді розповів про мінування України
Як Путін шантажує Орбана: пояснення російського дипломата
Як Путін шантажує Орбана: пояснення російського дипломата
Офіс президента анонсував збільшення поставок зброї Україні
Офіс президента анонсував збільшення поставок зброї Україні
Щоб перемогти тиранію, потрібне більше єднання – звернення Зеленського
Щоб перемогти тиранію, потрібне більше єднання – звернення Зеленського
Вибух у Свердловській області: палає газопровід (відео)
Вибух у Свердловській області: палає газопровід (відео)
В Україні стартують пілотні проєкти з відновлення деокупованих територій
В Україні стартують пілотні проєкти з відновлення деокупованих територій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Після виселення Московського патріархату з Лаври сталося диво: хрести посвітлішали
32K
Вклонялися чорному Мерседесу. Як віряни Московського патріархату проводжали Павла з Лаври
25K
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
16K
Міноборони повідомило про втрати України та Росії у війні
13K
Онуфрій вирішив покарати архімандрита Авраамія, який перейшов до ПЦУ
13K
Митрополит Павло проклинає президента Зеленського та його родину (відео)

Новини

Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC
Сьогодні, 07:41
400 днів повномасштабної війни: Генштаб назвав місця найгарячіших боїв
Сьогодні, 06:34
Де за кордоном українці можуть оформити ID-картки? Деталі
Сьогодні, 05:45
Антициклон Liliosa суне на Україну: якою буде погода 30 березня
Сьогодні, 05:30
ЄС остаточно ухвалив заборону на використання звичних автомоболів, деталі
Сьогодні, 04:31
Зі Львова до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)
Сьогодні, 04:20

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту