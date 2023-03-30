Як дві Австрії: Зеленський у Національній раді розповів про мінування України

Російські загарбники залишили у будівлях, садах, парках та городах простих жителів тисячі вибухових пристроїв та замасковані гранати

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загальна площа замінованих територій в Україні внаслідок російської агресії становить 174 тис. кв км, що удвічі більше, ніж площа Австрії. Про це глава держави заявив сьогодні, 30 березня, у своїй промові в Національній раді Австрії під час відеовключення.

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«174 тис. кв км українських територій забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами. Ці заміновані території удвічі більші за площу Австрії. Це – сотні тисяч протипіхотних та протитанкових мін, авіаційних бомб, мінометних снарядів та боєприпасів, які не розірвалися і застрягли в полях», – сказав Зеленський.

Він додав, що російські загарбники залишили у будівлях, садах, парках та городах простих жителів тисячі вибухових пристроїв та замасковані гранати, які майже кожного дня забирають життя українців на звільнених територіях. Президент України розповів про випадки, коли загарбники зумисно мінували музичні інструменти, побутові прилади та різні речі перед тим, як залишити українські населені пункти, і наголосив на важливості допомоги Україні в розмінуванні територій.

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Під час промови українського лідера у залі австрійського парламенту були присутні федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен, члени федерального уряду, посол України в Австрії Василь Химинець.

Головне суспільне телебачення Австрії ORF, а також приватні мовники Puls 24 та oe24.tv присвятили спеціальні програми виступу Президента України в Національній раді, організувавши як трансляцію промови, так і обговорення експертами її змісту та триваючої російської війни проти України.

Після виступу українського лідера в Національній раді розпочалися дебати парламентських фракцій щодо війни РФ проти України.

Очікується, що на пленарному засіданні Національної ради Австрії, яке відбудеться одразу після «парламентського заходу» з промовою Зеленського, розглянуть питання про надання українським вимушеним переселенцям необмеженого доступу до австрійського ринку праці.

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Зазначимо, що Австрія сталаоднією з останніх країн-членів ЄС, у парламенті якої виступив із промовою український лідер. Наразі з 27 країн Євросоюзу, окрім Австрії, лише Болгарія та Угорщина поки не надали резиденту Зеленському такої можливості.

Нагадаємо, що Австрія зобов'язалася арештувати російського диктатора Володимира Путіна та видати його Міжнародному кримінальному суду (МКС), якщо він вирішить приїхати до країни.