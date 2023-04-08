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Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Президент зазначив, що апарат РНБО, Уряд готують новий потужний санкційний список проти осіб, які підтримують російську агресію в Україні
фото: Офіс президента України

Президент зазначив, що апарат РНБО, уряд готують новий потужний санкційний список проти осіб, які підтримують російську агресію в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорено питання обороноздатності держави і відсічі ворогу у найгарячіших точках лінії фронту.

«Основна увага – боям за Авдіївку і Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України. Я дякую кожному солдату, офіцеру, генералу, які протистоять ворогу, здобувають стійкість для країни, перебуваючи у найгарячіших точках лінії фронту», – розповів глава держави.

Окрім цього, президент зазначив, що діяльність осіб, які підтримують російську агресію в Україні буде заблокована. Відповідний новий потужний санкційний список вже готують апарат РНБО спільно з Урядом і профільними міністерствами.

Також, Володимир Зеленський провів тривалу нараду щодо енергетичної ситуації в країні.

«Провів тривалу нараду щодо енергетики, питань як стратегічних – розвитку й захисту нашої енергосистеми за будь-яких умов, – так і поточних питань, про енергозабезпечення наших людей і українського бізнесу», – підкреслив президент.

Очільник держави зауважив, що в офіційне життя нашої держави додаємо нову традицію поваги.

«Сотні тисяч мусульман України та мусульманська спільнота світу – різні держави, різні народи – у період священного Рамадану дотримуються суворого посту. Коли сідає сонце, відбувається іфтар – вечеря. Мав честь розділити іфтар із нашими воїнами, із представниками Меджлісу, з усією українською мусульманською спільнотою», – зауважив Володимир Зеленський.

На завершення, президент України Володимир Зеленський наголосив про нагородження  державними відзнаками українських військових.

«Підписав кілька указів про відзначення державними нагородами наших воїнів. 771 бійця. Загалом за час повномасштабної війни більше ніж 43,5 тисяч наших захисників і захисниць відзначені державними нагородами», – підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави привітав українців зі святом Благовіщення і традиційно подякував кожному українському захиснику.

«Дякую всім, хто боронить державу! І вітаю всіх, хто сьогодні святкує Благовіщення! Молимося за перемогу наших воїнів і порятунок усіх наших людей від зла окупації!», – підсумував президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 7 квітня, оголосив про започаткування в Україні нової традиції - проведення на офіційному рівні Іфтару під час священного для мусульман місяця Рамадан.

Теги: Бахмут відео Володимир Зеленський війна президент

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