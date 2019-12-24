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    У світі

    Чоловіка королеви Єлизавети II виписали з лікарні

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    Принц Філіп ще з серпня 2017 року відмовився від участі в публічних заходах &mdash; вочевидь, за станом здоров&rsquo;я - Чоловіка королеви Єлизавети II виписали з лікарні
    Принц Філіп ще з серпня 2017 року відмовився від участі в публічних заходах — вочевидь, за станом здоров’я

    Принц Філіп повернувся до Сандрінґемського палацу в графстві Норфолк, де британська королівська родина традиційно святкує Різдво

    98-річного принца Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II, виписали з лікарні після чотирьох днів госпіталізації.

    Як повідомляє BBC, про це заявив Букінгемський палац — офіційна резиденція монаршої сім’ї.

    Там також додали, що принц Філіп повернувся до Сандрінґемського палацу в графстві Норфолк, де британська королівська родина традиційно святкує Різдво. Єлизавета II перебувала там ще від п’ятниці, 20 грудня.

    BBC зазначає, що принц Філіп ще з серпня 2017 року відмовився від участі в публічних заходах — вочевидь, за станом здоров’я.

    Нагадаємо, 20 грудня принца Філіпа госпіталізували в лікарню за порадою його лікаря через попередні ускладнення зі здоров’ям.

    Тоді Букінгемський палац пояснив, що йдеться про запланований візит через попередні ускладнення зі здоров’ям, але не повідомив деталей.

    здоров'я Королева Єлизавета II Велика Британія лікарня
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