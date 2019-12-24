Чоловіка королеви Єлизавети II виписали з лікарні



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Принц Філіп ще з серпня 2017 року відмовився від участі в публічних заходах — вочевидь, за станом здоров’я

Принц Філіп повернувся до Сандрінґемського палацу в графстві Норфолк, де британська королівська родина традиційно святкує Різдво

98-річного принца Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II, виписали з лікарні після чотирьох днів госпіталізації.

Як повідомляє BBC, про це заявив Букінгемський палац — офіційна резиденція монаршої сім’ї.

Там також додали, що принц Філіп повернувся до Сандрінґемського палацу в графстві Норфолк, де британська королівська родина традиційно святкує Різдво. Єлизавета II перебувала там ще від п’ятниці, 20 грудня.

BBC зазначає, що принц Філіп ще з серпня 2017 року відмовився від участі в публічних заходах — вочевидь, за станом здоров’я.

Нагадаємо, 20 грудня принца Філіпа госпіталізували в лікарню за порадою його лікаря через попередні ускладнення зі здоров’ям.

Тоді Букінгемський палац пояснив, що йдеться про запланований візит через попередні ускладнення зі здоров’ям, але не повідомив деталей.