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    У світі

    Чоловік Єлизавети II потрапив до лікарні

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    Принц Філіп&nbsp; - Чоловік Єлизавети II потрапив до лікарні
    Принц Філіп 

    Його госпіталізували в день, коли в Норфолк прибула королева Єлизавета

    Чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп потрапив до лікарні. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на повідомлення Букінгемського палацу.

    Відзначається, що 98-річного герцога Единбурзького доставили в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні в якості запобіжного заходу за порадою лікаря королеви. До цього він перебував у графстві Норфолк, де члени королівської сім’ї традиційно зустрічають Різдво.

    Його госпіталізували в день, коли в Норфолк прибула королева Єлизавета. Найімовірніше, в цьому році подружжя проведе свята окремо один від одного.

    Рішення про госпіталізацію принца Філіпа було прийнято ще в четвер. До цього протягом декількох тижнів в британських ЗМІ ходили чутки про погіршення його здоров’я. Імовірно, принц страждав від застуди.

    ЗМІ Велика Британія чоловік
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