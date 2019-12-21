Чоловік Єлизавети II потрапив до лікарні



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Принц Філіп

Його госпіталізували в день, коли в Норфолк прибула королева Єлизавета

Чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп потрапив до лікарні. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на повідомлення Букінгемського палацу.

Відзначається, що 98-річного герцога Единбурзького доставили в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні в якості запобіжного заходу за порадою лікаря королеви. До цього він перебував у графстві Норфолк, де члени королівської сім’ї традиційно зустрічають Різдво.

Його госпіталізували в день, коли в Норфолк прибула королева Єлизавета. Найімовірніше, в цьому році подружжя проведе свята окремо один від одного.

Рішення про госпіталізацію принца Філіпа було прийнято ще в четвер. До цього протягом декількох тижнів в британських ЗМІ ходили чутки про погіршення його здоров’я. Імовірно, принц страждав від застуди.