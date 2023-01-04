Чому окупанти стають гарматним м’ясом: аналітики ISW назвали проблеми військ РФ

Відправлення погано підготовлених російських солдатів завдає шкоди путінській армії

Системні збої у формуванні російських військ продовжують негативно позначатися на рівні підготовки особового складу та завдають шкоди оперативним можливостям Росії в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У вівторок російські воєнні блогери повідомили, що нещодавно мобілізованих військовослужбовців, які пройшли підготовку як артилеристи і танкісти, направили до піхотних дивізій без формальної підготовки. Хоча подібна практика не є чимось незвичайним, дії російських військових у цьому випадку є проблемою, пишуть експерти.

«Російські збройні сили приділяли надто мало часу підготовці військовослужбовців для використання у видах військ, в яких вони раніше служили, перш ніж відправити їх на передову. Вони також не мали часу на навчання додатковим спеціальностям», – зазначили аналітики.

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Поміщення погано навчених артилеристів у піхотні підрозділи без належної підготовки робить їх гарматним м'ясом, а деградація кадрового потенціалу російських військ, ймовірно, ще більше посилить критику на адресу військового командування, робить висновок ISW.

Раніше аналітики ISW пояснили, чому російським окупантам важко підтримуватиме поточний темп операцій на певних ділянках лінії фронту в Україні.