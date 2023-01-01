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Аналітики ISW пояснили, чому окупантам важко підтримувати високий темп наступу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Аналітики ISW пояснили, чому окупантам важко підтримувати високий темп наступу
Окупанти виснажують свій наступальний потенціал
фото з відкритих джерел

Російські сили нині не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій

Російські сили виснажують запаси артилерійських боєприпасів. В результаті їм важко підтримуватиме поточний темп операцій на певних ділянках лінії фронту в Україні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Начальник Головного управління військової розвідки України (ГУР) Кирило Буданов повідомив 31 грудня, що російські війська в Україні мають серйозні проблеми з артилерійськими боєприпасами, які стануть помітнішими до березня 2023 року.

Російські сили нині не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій.

ISW вважає, що обмеження на боєприпаси частково завадять російським силам підтримувати високий темп операцій у районі Бахмута найближчим часом.

Виснаження запасів артилерійських боєприпасів російських збройних сил, ймовірно, вплине на їхню здатність проводити активні операції та в інших місцях в Україні.

Росіяни вже виснажили запаси боєприпасів у Білорусі, є ще одним показником того, що відновлення великомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним.

Аналітики ISW пояснили, чому окупантам важко підтримувати високий темп наступу фото 1

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські сили завдали ще одного раунду ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі України, але з меншою інтенсивністю порівняно з раніше масованими ударами.
  • Україна та Росія обмінялися полоненими, але розійшлися у підрахунках їхньої кількості.
  • 31 грудня російські війська продовжували обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна.
  • 31 грудня російські війська продовжили наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька.
  • 29 грудня Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) втратила зв'язок з останньою резервною лінією електропередачі, що діє.
  • Російські сили продовжують операції на сході Запорізької області та на південному напрямку.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков заявив 31 грудня, що Кремль планує закрити свої кордони для чоловіків, оголосити воєнний стан і розпочати чергову хвилю мобілізації «через тиждень або близько того».
  • Російська окупаційна влада продовжує посилювати репресії на окупованих територіях у відповідь на дії українських партизанів.
  • Російська окупаційна влада продовжує створювати нестерпні умови життя для мешканців окупованих територій.
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Теги: війна боєприпаси Україна наступ окупанти росія

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