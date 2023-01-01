Аналітики ISW пояснили, чому окупантам важко підтримувати високий темп наступу

Російські сили нині не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій

Російські сили виснажують запаси артилерійських боєприпасів. В результаті їм важко підтримуватиме поточний темп операцій на певних ділянках лінії фронту в Україні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Начальник Головного управління військової розвідки України (ГУР) Кирило Буданов повідомив 31 грудня, що російські війська в Україні мають серйозні проблеми з артилерійськими боєприпасами, які стануть помітнішими до березня 2023 року.

Російські сили нині не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій.

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ISW вважає, що обмеження на боєприпаси частково завадять російським силам підтримувати високий темп операцій у районі Бахмута найближчим часом.

Виснаження запасів артилерійських боєприпасів російських збройних сил, ймовірно, вплине на їхню здатність проводити активні операції та в інших місцях в Україні.

Росіяни вже виснажили запаси боєприпасів у Білорусі, є ще одним показником того, що відновлення великомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним.

Ключові висновки аналітиків ISW: