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«Бавовна» в Макіївці. Міноборони РФ збільшило кількість загиблих окупантів

Альона Боженко
glavcom.ua
«Бавовна» в Макіївці. Міноборони РФ збільшило кількість загиблих окупантів
У Міноборони РФ назвали «основну причину трагедії» у Макіївці
фото із відкритих джерел

Серед загиблих у Макіївці був заступник командира полку підполковник Бачурін

Кількість вбитих у Макіївці російських військовослужбовців збільшилося до 89. Про це повідомляє міноборони Росії.

Також серед загиблих внаслідок українського удару по Макіївці – заступник командира полку підполковник Бачурін.

При цьому російські силовики вважають, що «основною причиною трагедії у Макіївці стало масове використання особовим складом всупереч забороні мобільних телефонів». Мовляв, нібито «цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару».

До того ж за підсумками розслідування ситуації в Макіївці винні посадовці будуть притягнуті до відповідальності, заявили в Міноборони Росії.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що серед ліквідованих могли бути рідні мобілізованих. «У Маріуполі купа військових росіян притягнули дружин та родини на Новий рік. Настільки масово, що це було візуально помітно. Немає сумніву, що в Макіївці була та сама тенденція. Якщо дійсно ЗСУ раптом влучно перервали новорічну вечірку р*сні, то там до втрат особового складу щонайменше треба додавати втрати родин офіцерів та командирів», – написав Андрющенко у Telegram.

Теги: Міноборони РФ розслідування втрати росіяни

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