Росіяни у Криму навчають найманців із африканських країн та Куби

Періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю нетиповою для місцевих жителів

Партизани фіксують злочинну діяльність ворога на окупованому півострові

На полігоні «Козачий» у Гагаринському районі Севастополя російські військові навчають найманців з африканських країн та Куби. Він належить 810-й бригаді морської піхоти. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю нетиповою для місцевих жителів», – зазначають у «Атеш».

Крім того, на тому ж полігоні час від часу проходять стрільби для підлітків із «Юнармії».

«Росіяни використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів СОУ», – зауважили партизани.

Нагадаємо, агенти «АТЕШ» відслідкували переміщення колони РЕБ «Палантин», що складається з 7 мобільних комплексів. Системи були вивезені із Санкт-Петербурга. «Палантин» є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс здійснює радіоелектронну розвідку, придушує існуючі та перспективні системи зв’язку противника.

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.