Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни у Криму навчають найманців із африканських країн та Куби

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни у Криму навчають найманців із африканських країн та Куби
Періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю нетиповою для місцевих жителів
фото: Атеш/Telegram

Партизани фіксують злочинну діяльність ворога на окупованому півострові

На полігоні «Козачий» у Гагаринському районі Севастополя російські військові навчають найманців з африканських країн та Куби. Він належить 810-й бригаді морської піхоти. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю нетиповою для місцевих жителів», – зазначають у «Атеш».

Крім того, на тому ж полігоні час від часу проходять стрільби для підлітків із «Юнармії».

Росіяни у Криму навчають найманців із африканських країн та Куби фото 1

«Росіяни використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів СОУ», – зауважили партизани.

Росіяни у Криму навчають найманців із африканських країн та Куби фото 2

Нагадаємо, агенти «АТЕШ» відслідкували переміщення колони РЕБ «Палантин», що складається з 7 мобільних комплексів. Системи були вивезені із Санкт-Петербурга. «Палантин» є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс здійснює радіоелектронну розвідку, придушує існуючі та перспективні системи зв’язку противника.

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

Теги: військові росіяни партизани

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно із законом АРМА може купувати військові облігації в обсягах, погоджених КМУ
2 млрд грн на ЗСУ: АРМА закупить військові облігації за арештовані кошти онлайн-казино
11 жовтня, 09:35
КНДР, ймовірно, будує нову субмарину
Розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР будує ядерну субмарину
10 жовтня, 22:30
США в ОБСЄ застерегли Росію від ядерних погроз
США в ОБСЄ застерегли Росію від використання ядерної зброї
11 жовтня, 04:42
Трюдо закликав підтримувати Україну більше
Прем'єр Канади закликав світ подвоїти зусилля для допомоги Україні
31 жовтня, 06:30
Український військовий Максим був командиром групи та отримав поранення на Донеччині
Втратив зір та ногу при захисті Часового Яру. Як лікарі допомагають 24-річному військовому
31 жовтня, 21:48
Привласнила гроші для військового: директорка благодійної організації піде під суд
Привласнила гроші для військового: директорка благодійної організації піде під суд
4 листопада, 16:49
ЗСУ використовують на Курщині найкращу техніку
На Курщині працює найкраща техніка ЗСУ, тоді як на Сході йдуть критично важливі бої – Forbes
5 листопада, 07:51
Ізраїльські війська провели операцію в Сирії
Ізраїль ліквідував керівника розвідки «Хезболли» в Сирії
5 листопада, 03:30
У Брянській області постраждали склади боєприпасів
Сили оборони уразили склади боєприпасів у Брянській області
Сьогодні, 11:28

Події в Україні

Маск учергове оскандалився через публікацію про Україну
Маск учергове оскандалився через публікацію про Україну
У бою за Україну загинув 22-річний британець
У бою за Україну загинув 22-річний британець
Росіяни у Криму навчають найманців із африканських країн та Куби
Росіяни у Криму навчають найманців із африканських країн та Куби
Українські розвідники перехопили переговори військових КНДР
Українські розвідники перехопили переговори військових КНДР
Скільки боєприпасів застосувала РФ по Україні цього тижня? Деталі від президента
Скільки боєприпасів застосувала РФ по Україні цього тижня? Деталі від президента
В одній з областей України зафіксовано землетрус
В одній з областей України зафіксовано землетрус

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
90K
Які б не були стосунки, все одно боляче: син та колишня дружина Узєлкова відреагували на його смерть
71K
Скандал із волонтером Стерненком: Сухопутні війська ЗСУ зробили заяву
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2024
22K
Популярна акторка українських серіалів отримала звання Заслуженої
9194
Керівник Театру Франка озвучив «аншлагову вартість» легендарної Конотопської відьми

Новини

Росіяни за добу 452 рази атакували Запорізьку область, поранено жінку
Сьогодні, 08:00
У Львові лікарі врятували жінку, в якої під час вагітності виявили пухлину серця
Сьогодні, 07:25
ЗСУ відновили позиції під Сіверськом і Покровськом – ISW
Сьогодні, 06:03
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 06:00
Одеська міська рада показала наслідки атаки ворога
Сьогодні, 05:12
У Києві повітряна тривога тривала 35 хвилин
Сьогодні, 04:39

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua