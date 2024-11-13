Головна Світ Політика
search button user button menu button

Комісар африканської організації звинуватив Україну в «державному тероризмі». Реакція МЗС

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Комісар африканської організації звинуватив Україну в «державному тероризмі». Реакція МЗС
Комісар ЕКОВАС зробив скандальну заяву на полях міністерської конференції Форуму партнерства Росія - Африка в Сочі 9-10 листопада
фото: росЗМІ

МЗС: Подібні зневажливі заяви дискредитують їхнього автора, адже суперечать фактам, зафіксованим у численних резолюціях Ради безпеки

Комісар з політичних питань, миру та безпеки Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) Абдуль Фатау Мусах заявив, що «дії України на Донбасі з викорінення російської мови та культури стали проявом геноциду». Це пролунало на полях міністерської конференції Форуму партнерства Росія – Африка в Сочі 9-10 листопада, йдеться на сайті МЗС України.

«Безпідставні, образливі звинувачення на адресу України у «геноциді на Донбасі», «державному тероризмі» та причетності до дестабілізації африканських країн регіону бездумно тиражують російську пропаганду, яка не має нічого спільного з дійсністю», – наголосили в українському МЗС.

Там також зауважили, що подібні зневажливі та брехливі заяви дискредитують їхнього автора, адже суперечать фактам, зафіксованим у численних резолюціях Ради безпеки та Генасамблеї ООН, рішеннях інших міжнародних організацій.

«Україна завжди прагнула розвивати взаємовигідні, партнерські відносини з усіма державами Африки, включно з членами ЕКОВАС, на засадах рівності, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи країн», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна надала гуманітарну допомогу через ООН для підтримки продовольчої безпеки в одній з країн ЕКОВАС і активно брала участь у миротворчих операціях в Західній Африці.

«Заяви, в яких комісар намагався покласти на Україну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в регіоні Сахелю (тропічна савана в Африці – «Главком»), не лише підривають довірливі відносини, які склалися між Україною та учасниками Економічного співтовариства країн Західної Африки, але й завдають серйозної шкоди репутації ЕКОВАС. Адже це обʼєднання завжди виступало за повагу до суверенітету та територіальної цілісності держав, прагнуло забезпечити регіональну єдність країн Західної Африки та рішуче засуджувало антиконституційні заколоти проти законно обраних урядів держав регіону», – зазначили в українському відомстві.

МЗС України вимагає від керівництва організації рішуче засудити ганебні висловлювання її представника та надалі уникати подібних заяв, що суперечать «духу дружби та взаємної поваги, якими характеризуються відносини України з державами усього Африканського континенту».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час свого візиту до Каїра звернувся із закликом до африканських та арабських країн, які поділяють відповідальність, протистояти діям російських найманців з групи «Вагнера» та спробам Кремля розширити зону нестабільності в Африці.

Також Міністерство закордонних справ стурбоване тим фактом, що росіяни використовують найманців із Африки у війні проти України, адже вони тим самим дестабілізують ситуацію у різних африканських країнах. В МЗС порадили африканським найманцям у російському війську звертатись до проєкту «Хочу жить».

Читайте також:

Теги: росія міністр Україна Африка росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва взялась ставити «зуби дракона», аби протистояти нападу росіян
Литва озброюється: «зуби дракона» вже не лише на кордоні, а й аеропорту Вільнюса
15 жовтня, 11:15
Рейтинг політиків із найбільшим рівнем довіри та найменшим
Кому з українських політиків населення довіряє найбільше і найменше – опитування Центру Разумкова
17 жовтня, 05:07
ЗСУ за добу знищили 19 бойових броньованих машин противника
Втрати ворога станом на 19 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
19 жовтня, 08:13
Київщина: уламки дрона впали на території містечка для внутрішньо переміщених осіб
Київщина: уламки дрона впали на території містечка для внутрішньо переміщених осіб
31 жовтня, 10:51
Український військовий Максим був командиром групи та отримав поранення на Донеччині
Втратив зір та ногу при захисті Часового Яру. Як лікарі допомагають 24-річному військовому
31 жовтня, 21:48
Сікорський наголосив, що Польща доклала значних зусиль для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення РФ
МЗС Польщі відповіло на критику Зеленського: Ми також прифронтова країна
1 листопада, 13:29
У США вручили нагороди святого Пантелеймона
У Нью-Йорку вручили «Орден Св'ятого Пантелеймона» за допомогу Україні
3 листопада, 01:19
Стрічка розповідає про романтичні стосунки української біженки та росіянина, які на тлі війни в Україні зустрілися в Стамбулі
Держкіно звернулося до Талліннського кінофестивалю через показ російського фільму
Вчора, 11:24
Глава МЗС України проведе низку двосторонніх переговорів з високопосадовцями ЄС і НАТО
Сибіга вирушив до Брюсселя для важливих переговорів з ЄС та НАТО
Вчора, 15:57

Політика

Байден хоче посилити підтримку України в останні місяці при владі – Блінкен
Байден хоче посилити підтримку України в останні місяці при владі – Блінкен
«Чорт забирай»: одне кадрове рішення Трампа розлютило Вашингтон
«Чорт забирай»: одне кадрове рішення Трампа розлютило Вашингтон
Комісар африканської організації звинуватив Україну в «державному тероризмі». Реакція МЗС
Комісар африканської організації звинуватив Україну в «державному тероризмі». Реакція МЗС
Китай тисне на Філіппіни щодо територіальних поступок – Al Arabiya
Китай тисне на Філіппіни щодо територіальних поступок – Al Arabiya
Винен Байден: WSJ повідомила, чому Україна не перемагає у війні
Винен Байден: WSJ повідомила, чому Україна не перемагає у війні
Financial Times пояснила, від чого залежатимуть подальші відносини США та Китаю
Financial Times пояснила, від чого залежатимуть подальші відносини США та Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2024
25K
Інцидент у підрозділі «Асгард»: командування Сухопутних військ проводить додаткову перевірку
6990
Франція нищить відомі виноградники: звинувачує війну в Україні
6976
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6369
Такі тепер герої у Росії

Новини

Захист Гринкевичів відреагував на нові звинувачення ДБР
Сьогодні, 11:33
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 10:08
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 06:00
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 – Повітряні сили
Сьогодні, 03:54
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни завдали ударів по Запорізькій області, пошкоджена багатоповерхівка
Вчора, 23:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua