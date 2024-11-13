Комісар африканської організації звинуватив Україну в «державному тероризмі». Реакція МЗС

МЗС: Подібні зневажливі заяви дискредитують їхнього автора, адже суперечать фактам, зафіксованим у численних резолюціях Ради безпеки

Комісар з політичних питань, миру та безпеки Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) Абдуль Фатау Мусах заявив, що «дії України на Донбасі з викорінення російської мови та культури стали проявом геноциду». Це пролунало на полях міністерської конференції Форуму партнерства Росія – Африка в Сочі 9-10 листопада, йдеться на сайті МЗС України.

«Безпідставні, образливі звинувачення на адресу України у «геноциді на Донбасі», «державному тероризмі» та причетності до дестабілізації африканських країн регіону бездумно тиражують російську пропаганду, яка не має нічого спільного з дійсністю», – наголосили в українському МЗС.

Там також зауважили, що подібні зневажливі та брехливі заяви дискредитують їхнього автора, адже суперечать фактам, зафіксованим у численних резолюціях Ради безпеки та Генасамблеї ООН, рішеннях інших міжнародних організацій.

«Україна завжди прагнула розвивати взаємовигідні, партнерські відносини з усіма державами Африки, включно з членами ЕКОВАС, на засадах рівності, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи країн», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна надала гуманітарну допомогу через ООН для підтримки продовольчої безпеки в одній з країн ЕКОВАС і активно брала участь у миротворчих операціях в Західній Африці.

«Заяви, в яких комісар намагався покласти на Україну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в регіоні Сахелю (тропічна савана в Африці – «Главком»), не лише підривають довірливі відносини, які склалися між Україною та учасниками Економічного співтовариства країн Західної Африки, але й завдають серйозної шкоди репутації ЕКОВАС. Адже це обʼєднання завжди виступало за повагу до суверенітету та територіальної цілісності держав, прагнуло забезпечити регіональну єдність країн Західної Африки та рішуче засуджувало антиконституційні заколоти проти законно обраних урядів держав регіону», – зазначили в українському відомстві.

МЗС України вимагає від керівництва організації рішуче засудити ганебні висловлювання її представника та надалі уникати подібних заяв, що суперечать «духу дружби та взаємної поваги, якими характеризуються відносини України з державами усього Африканського континенту».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час свого візиту до Каїра звернувся із закликом до африканських та арабських країн, які поділяють відповідальність, протистояти діям російських найманців з групи «Вагнера» та спробам Кремля розширити зону нестабільності в Африці.

Також Міністерство закордонних справ стурбоване тим фактом, що росіяни використовують найманців із Африки у війні проти України, адже вони тим самим дестабілізують ситуацію у різних африканських країнах. В МЗС порадили африканським найманцям у російському війську звертатись до проєкту «Хочу жить».