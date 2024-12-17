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Африканські дипломати приїхали на окуповані території України. Реакція МЗС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Африканські дипломати приїхали на окуповані території України. Реакція МЗС
До тимчасово окупованої частини України приїхали представники Ефіопії, Танзанії, Малаві, Уганди, Південного Судану, Коморських островів, Екваторіальної Гвінеї, Джибуті, Есватіні, Замбії, Сомалі та Мозамбіку
фото з відкритих джерел

Українські дипломати висловили сподівання, що цей жест не відображає офіційної позиції Африканського Союзу

МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з візитом делегації Панафриканського парламенту до тимчасово окупованої Російською Федерацією території Донецької області України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

«Взявши участь у російській пропагандистській акції, африканські парламентарі виявили грубу неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України. Повним абсурдом є зроблені ними в ході цього візиту заяви про протидію колоніалізму, зроблені на українській землі, яка незаконно захоплена Росією в ході неоколоніальної загарбницької війни проти України», – йдеться у заяві.

Українські дипломати висловили сподівання, що цей жест не відображає офіційної позиції Африканського Союзу та Панафриканського парламенту.

«У цьому зв’язку вимагаємо від керівництва Африканського Союзу та Панафриканського парламенту рішуче засудити відвідання його представниками тимчасово окупованої Росією території Донецької області України та у подальшому уникати будь-яких контактів з представниками російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України», – заявили у МЗС.

До тимчасово окупованої частини України приїхали представники Ефіопії, Танзанії, Малаві, Уганди, Південного Судану, Коморських островів, Екваторіальної Гвінеї, Джибуті, Есватіні, Замбії, Сомалі та Мозамбіку.

Раніше комісар з політичних питань, миру та безпеки Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) Абдуль Фатау Мусах заявив, що «дії України на Донбасі з викорінення російської мови та культури стали проявом геноциду». Це пролунало на полях міністерської конференції Форуму партнерства Росія – Африка в Сочі 9-10 листопада, йдеться на сайті МЗС України.

«Безпідставні, образливі звинувачення на адресу України у «геноциді на Донбасі», «державному тероризмі» та причетності до дестабілізації африканських країн регіону бездумно тиражують російську пропаганду, яка не має нічого спільного з дійсністю», – наголосили в українському МЗС.

Там також зауважили, що подібні зневажливі та брехливі заяви дискредитують їхнього автора, адже суперечать фактам, зафіксованим у численних резолюціях Ради безпеки та Генасамблеї ООН, рішеннях інших міжнародних організацій.

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Теги: росія протест Сомалі окуповані території Африка

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