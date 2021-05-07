На Мальдівах ввели комендантську годину через Covid-19

Поліція продовжить видавати дозволи на доставку та інші необхідні послуги

Влада Мальдів ввела в столичному районі Великої Мале комендантську годину з метою боротьби з коронавірусом. Про це повідомило в Twitter управління з охорони здоров’я країни.

«Для стримування поширення Covid-19 з 21:00 до 4:00 буде введена комендантська година в районі Великого Мале (Мале, Хулхумале, Віллімале) починаючи з сьогоднішнього дня», – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що поліція продовжить видавати дозволи на доставку та інші необхідні послуги.

Кількість щоденних випадків захворювання Covid-19 на Мальдівах зросла з 318 до 734 тиждень тому, більшість з них випало на Мале, відзначили в управління з охорони здоров’я.

За даними ресурсу Worldometer, всього на сьогоднішній день загальна кількість виявлених випадків коронавірусу на Мальдівах досягла 32 665. З початку пандемії від Covid-19 померли 74 людини, одужали – 25 473.