Франція пом'якшує карантинні обмеження. Дозволяється вільне пересування і відкриваються школи

Пом'якшення карантину 3 травня є лише першим етапом запланованого урядом країни скасування обмежувальних заходів.

3 травня Франція пом'якшує карантинні обмеження. Скасовується обмеження на внутрішні поїздки, а школи працюватимуть у звичайному режимі. Про це повідомляє DW.

Починаючи з 3 травня у країні буде скасоване обмеження на поїздки. Досі французам було заборонено без поважної причини віддалятися більш як на 10 кілометрів від власних домівок.

Крім того, відновлюють роботу у звичному режимі середні школи та гімназії. Молодші класи шкіл почали приймати школярів ще в останній тиждень квітня.

Пом'якшення карантину 3 травня є лише першим етапом запланованого урядом країни скасування обмежувальних заходів. Наступна фаза розпочнеться 15 травня, коли будуть відкриті тераси кафе та ресторанів, а також дозволена робота закладів культури. Втім, комендантська година в країні зберігатиметься і надалі, щоправда, починатиметься вона на дві години пізніше – о 21:00.

Тим часом, уряд Австрії ухвалив рішення з 19 травня відкрити кордони для іноземних туристів.

Обов’язковою умовою для в'їзду стане надання негативного ПЛР-тесту або довідка про наявність антитіл чи сертифікат вакцинації.

В районах із високим ризиком зараження коронавірусом діятиме обов’язковий 10-денний карантин.