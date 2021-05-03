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    Франція пом'якшує карантинні обмеження. Дозволяється вільне пересування і відкриваються школи

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    Комендантська година в країні зберігатиметься і надалі - Франція пом'якшує карантинні обмеження. Дозволяється вільне пересування і відкриваються школи
    Комендантська година в країні зберігатиметься і надалі
    Фото з відкритих джерел

    Пом'якшення карантину 3 травня є лише першим етапом запланованого урядом країни скасування обмежувальних заходів.

    3 травня Франція пом'якшує карантинні обмеження. Скасовується обмеження на внутрішні поїздки, а школи працюватимуть у звичайному режимі. Про це повідомляє DW.

    Починаючи з 3 травня у країні буде скасоване обмеження на поїздки. Досі французам було заборонено без поважної причини віддалятися більш як на 10 кілометрів від власних домівок.

    Крім того, відновлюють роботу у звичному режимі середні школи та гімназії. Молодші класи шкіл почали приймати школярів ще в останній тиждень квітня.

    Пом'якшення карантину 3 травня є лише першим етапом запланованого урядом країни скасування обмежувальних заходів. Наступна фаза розпочнеться 15 травня, коли будуть відкриті тераси кафе та ресторанів, а також дозволена робота закладів культури. Втім, комендантська година в країні зберігатиметься і надалі, щоправда, починатиметься вона на дві години пізніше – о 21:00.

    Тим часом, уряд Австрії ухвалив рішення з 19 травня відкрити кордони для іноземних туристів.

    Обов’язковою умовою для в'їзду стане надання негативного ПЛР-тесту або довідка про наявність антитіл чи сертифікат вакцинації.

    В районах із високим ризиком зараження коронавірусом діятиме обов’язковий 10-денний карантин.

    Теги: Франція карантин коронавірус комендантська година
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