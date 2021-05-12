Популярна курортна країна скасувала комендантську годину

Чорногорія скасувала комендантську годину, яка була введена через коронавірус

У разі загострення епідеміологічної ситуації заборони будуть відновлені.

Влада Чорногорії скасувала дію комендантської години на території країни, яка була введена через коронавірус.

Про це повідомляє RTCG.

«На території всієї Чорногорії повністю знято заборону на пересування, що діяла з опівночі до п'ятої ранку, і заборону на міжміських рух, яка діяла у вихідні дні», – йдеться у заяві.

В уряді країни додали, що в разі загострення епідеміологічної ситуації заборони будуть відновлені.

Як відомо, в кінці квітня Чорногорія зняла всі обмежувальні заходи на відвідування країни в цьому туристичному сезоні для громадян України, Білорусі, Північної Македонії та Росії.

Також Франція пом'якшує карантинні обмеження. Дозволяється вільне пересування і відкриваються школи.

А уряд Австрії ухвалив рішення з 19 травня відкрити кордони для іноземних туристів.

До слова, влада Мальдів ввела в столичному районі Великої Мале комендантську годину з метою боротьби з коронавірусом.