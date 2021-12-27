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    Данія другий день поспіль фіксує коронавірусний антирекорд

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    В Данії другий день поспіль фіксують коронавірусний антирекорд - Данія другий день поспіль фіксує коронавірусний антирекорд
    В Данії другий день поспіль фіксують коронавірусний антирекорд
    фото з відкритих джерел

    За останню добу в країні зареєстрували 16 164 нових заражень

    У Данії вперше з початку пандемії зареєстрували понад 16 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу. Про це повідомляє видання DR.

    За останню добу в країні зареєстрували 16 164 нових заражень. Попередній максимум країна фіксувала у неділю, 26 грудня, – 14 844.

    Частка позитивних тестів серед усіх зроблених становить 12,4%.

    Також за добу зафіксували сім летальних випадків.

    З 27 грудня уряд Данії посилив правила в'їзду до країни. Тепер усі туристи мають перед в'їздом надати негативний тест на коронавірус незалежно від вакцинації.

    Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що «Омікрон» поширюється швидше і не є легким варіантом.

    Також голова ВООЗ повідомив, коли закінчиться пандемія.

    Як відомо, вчені виявили незвичайні симптоми штаму «Омікрон».

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    Теги: Данія населення ВООЗ коронавірус
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    Данія другий день поспіль фіксує коронавірусний антирекорд