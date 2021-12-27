Данія другий день поспіль фіксує коронавірусний антирекорд
За останню добу в країні зареєстрували 16 164 нових заражень
У Данії вперше з початку пандемії зареєстрували понад 16 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу. Про це повідомляє видання DR.
За останню добу в країні зареєстрували 16 164 нових заражень. Попередній максимум країна фіксувала у неділю, 26 грудня, – 14 844.
Частка позитивних тестів серед усіх зроблених становить 12,4%.
Також за добу зафіксували сім летальних випадків.
З 27 грудня уряд Данії посилив правила в'їзду до країни. Тепер усі туристи мають перед в'їздом надати негативний тест на коронавірус незалежно від вакцинації.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що «Омікрон» поширюється швидше і не є легким варіантом.
Також голова ВООЗ повідомив, коли закінчиться пандемія.
Як відомо, вчені виявили незвичайні симптоми штаму «Омікрон».