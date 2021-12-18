Вчені виявили незвичайні симптоми штаму «Омікрон»

Захворюваність на новий штам Covid-19 буде значно вищою за показники всіх попередніх варіантів коронавірус

Британські вчені з'ясували, що хворі на «Омікрон» можуть втрачати апетит

Британські вчені із Zoe Covid Study за допомогою інформації, отриманої зі своєї програми, виявили ряд симптомів, які вказують на зараження штамом «омікрон» Covid-19. Про це повідомляє Express.

За даними дослідників, серед хворих на «Омікрон» часто трапляються такі симптоми: нежить, головний біль, підвищена стомлюваність, часте чхання та першіння в горлі.

Крім цього, у публікації згадується і один рідкісний для нового штаму симптом – втрата апетиту.

Провідний науковий співробітник ZOE Covid Study Тім Спектор стверджує, що до Різдва «Омікрон» буде домінуючим на території Великої Британії. За словами вченого, захворюваність на новий штам Covid-19 буде значно вищою за показники всіх попередніх варіантів коронавірусу.

Раніше головний санітарний лікар Великої Британії професор Кріс Вітті заявив, що штам коронавірусу «Омікрон» швидко досягне піку поширення, але також швидко піде на спад. Він стверджує, що в найближчі два тижні кількість заражених буде «вражаючою».

Раніше міністри охорони здоров'я країн G7 («Великої сімки» – Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» є найбільшою загрозою для глобальної охорони здоров'я.

Крім того, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

Зауважимо, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

Напередодні головна інфекціоніста України Ольга Голубовська висловила припущення, що штам Covid-19 «Омікрон» уже циркулює в нашій країні. Вона розповіла, що симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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