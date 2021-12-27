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    Коронавірус може жити в людині понад сім місяців: нове дослідження

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    Вірус може залишатися в організмі упродовж 230 днів із моменту появи перших симптомів зараження - Коронавірус може жити в людині понад сім місяців: нове дослідження
    Вірус може залишатися в організмі упродовж 230 днів із моменту появи перших симптомів зараження
    фото: freepik.com

    Дослідники виявили присутність РНК-вірусу у різних частинах тіла, зокрема в мозку

    Науковці з Національного інституту охорони здоров’я США дослідили, що SARS-COV-2 може за лічені дні розповсюдитись від повітроносних шляхів до серця, мозку та майже кожної системи органів у тілі людини, а також залишатися там упродовж 230 днів із моменту появи першого симптому. Про це свідчать результати поки нерецензованого дослідження вчених, пише Bloomberg.

    За словами науковців, дослідження довело, що коронавірус може відтворюватися у клітинах людського організму далеко за межами дихальної системи. Наразі існує багато досліджень, які як підтверджують, так і заперечують таку можливість.

    Дослідники зі США виявили присутність РНК-вірусу в різних частинах тіла досліджуваних пацієнтів, включаючи мозок, протягом 230 днів із моменту появи перших симптомів захворювання на коронавірус у цих людей.

    Дослідження проводили в американському штаті Меріленд на основі розтинів та вивчення тканин 44 людей, які померли в перший рік пандемії. Таке дослідження вважають найповнішим аналізом шляхів розповсюдження та присутності в тілі людини вірусу SARS-COV-2.

    У березні 2020 року науковці стверджували, що в середньому коронавірус залишається в організмі 22 дні після зараження, а найбільше може бути там 37 днів.

    Також вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.

    Тим часом Ізраїль почав тестувати четверте щеплення від Covid-19.

    А у Нідерландах можна зробити Covid-щеплення в окулярах віртуальної реальності.

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    Теги: здоров'я США медицина наука хвороби щеплення імунітет вірус коронавірус
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    Коронавірус може жити в людині понад сім місяців: нове дослідження