Коронавірус може жити в людині понад сім місяців: нове дослідження

За словами науковців, дослідження довело, що коронавірус може відтворюватися у клітинах людського організму далеко за межами дихальної системи. Наразі існує багато досліджень, які як підтверджують, так і заперечують таку можливість.

Дослідники зі США виявили присутність РНК-вірусу в різних частинах тіла досліджуваних пацієнтів, включаючи мозок, протягом 230 днів із моменту появи перших симптомів захворювання на коронавірус у цих людей.

Дослідження проводили в американському штаті Меріленд на основі розтинів та вивчення тканин 44 людей, які померли в перший рік пандемії. Таке дослідження вважають найповнішим аналізом шляхів розповсюдження та присутності в тілі людини вірусу SARS-COV-2.

У березні 2020 року науковці стверджували, що в середньому коронавірус залишається в організмі 22 дні після зараження, а найбільше може бути там 37 днів.

Також вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.

Тим часом Ізраїль почав тестувати четверте щеплення від Covid-19.

А у Нідерландах можна зробити Covid-щеплення в окулярах віртуальної реальності.