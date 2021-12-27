Коронавірус може жити в людині понад сім місяців: нове дослідження
Дослідники виявили присутність РНК-вірусу у різних частинах тіла, зокрема в мозку
Науковці з Національного інституту охорони здоров’я США дослідили, що SARS-COV-2 може за лічені дні розповсюдитись від повітроносних шляхів до серця, мозку та майже кожної системи органів у тілі людини, а також залишатися там упродовж 230 днів із моменту появи першого симптому. Про це свідчать результати поки нерецензованого дослідження вчених, пише Bloomberg.
За словами науковців, дослідження довело, що коронавірус може відтворюватися у клітинах людського організму далеко за межами дихальної системи. Наразі існує багато досліджень, які як підтверджують, так і заперечують таку можливість.
Дослідники зі США виявили присутність РНК-вірусу в різних частинах тіла досліджуваних пацієнтів, включаючи мозок, протягом 230 днів із моменту появи перших симптомів захворювання на коронавірус у цих людей.
Дослідження проводили в американському штаті Меріленд на основі розтинів та вивчення тканин 44 людей, які померли в перший рік пандемії. Таке дослідження вважають найповнішим аналізом шляхів розповсюдження та присутності в тілі людини вірусу SARS-COV-2.
У березні 2020 року науковці стверджували, що в середньому коронавірус залишається в організмі 22 дні після зараження, а найбільше може бути там 37 днів.
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