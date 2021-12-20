«Омікрон» в Україні: глава МОЗ дав п’ять рекомендацій для населення

За словами Віктора Ляшка, мінімізація ризику поширення Covid-19 – це не питання випадку, це питання свідомого вибору

«Виконуючи наступні п’ять рекомендацій, ми зможемо зробити новорічні свята більш безпечними та радісними», – заявив глава МОЗ

В Україні зафіксували новий штам коронавірусу «Омікрон», у з’язку з чим глава МОЗ Віктор Ляшко дав п'ять рекомендацій для населення.

За його словами, мінімізація ризику поширення Covid-19 – це не питання випадку, це питання свідомого вибору.

«Виконуючи наступні п’ять рекомендацій, ми зможемо зробити новорічні свята більш безпечними та радісними», – заявив глава МОЗ.

Перша рекомендація

За словами міністра, потрібно якомога швидше пройти курс вакцинації. Найбільш важливе, що може зробити кожна людина, для того щоб отримати захист від тяжкого перебігу хвороби та запобігти летальним наслідкам - це пройти повний курс вакцинації наявними імунобіологічними препаратами.

Це особливо важливо для груп ризику, таких як люди старше 60 років і людей, в яких є супутні захворювання.

Друга рекомендація

Потрібно застосовувати заходи індивідуального захисту, щоб захистити своє здоров'я та запобігти введенню жорстких карантинних заходів. Вакцинація в комплексі з іншими доступними заходами профілактики дозволить контролювати поширення вірусу і при цьому дозволить жити нормальним життям, а також запобігти введенню масштабного локдауну.

МОЗ та ВООЗ рекомендують наступні заходи профілактики:

там, де це потрібно, одягати захисну маску.

зберігати фізичну дистанцію з людьми на відстані 1 метра.

провітрювати приміщення, відкривати вікна або двері.

уникати закритих просторів, тісних приміщень і скупчення людей.

слідкувати за чистотою рук.

прикривати рота і носі зігнутим ліктем або серветкою при кашлі та чханні.

Третя рекомендація

МОЗ радить зробити зустрічі якомога безпечнішими. Зустрічі в приміщенні можуть створити гарні умови для поширення вірусу.

«При можливості, зустрічі і святкові заходи з людьми, з якими ви не живете постійно, проводити на відкритому повітрі», – уточнив Ляшко.

Четверта рекомендація

Утриматись від подорожей, якщо людина в групі ризику.

«Всім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації або не має даних про перенесену коронавірусну хворобу, і відноситься до групи ризику тяжкого перебігу ковіду, включаючи людей старше 60 років та людей з хронічними хворобами, ми рекомендуємо відкласти подорожі в регіони, де фіксується високий рівень поширення коронавірусу», – зазначив міністр.

П'ята рекомендація

МОЗ радить отримувати інформацію з надійних джерел. Інформація, яка вводить в оману і дезінформація, створюють загрозу для життя і здоров’я людей, підривають віру в науку і заважають приймати правильні рішення по відношенню до здоров’я, додав Ляшко.

Нагадаємо, головний інфекціоніст США розповів, хто легше перенесе «Омікрон». Також ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.