Представник ВООЗ назвав умови завершення пандемії

Коронавірус може стати ендемічним як грип

Глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що пандемія коронавірусу у світі може завершитися, коли буде охоплено вакцинацією 70% світового населення. При цьому, за його словами, повинні бути розроблені ефективні і безпечні противірусні препарати для лікування людей, які заразилися Covid-19.

«Вона закінчиться, коли ми зміцнимо наші системи охорони здоров'я і навчимо наших майбутніх медичних працівників, як краще підготуватися до наступної пандемії», – заявив Клюге.

Він також додав, що пандемія може завершитися, коли у світі перестануть реагувати на кризу як окремі країни.

«Вона закінчиться, коли ми перестанемо реагувати на кризу як окремі національні держави і виступимо проти неї всі разом, як одна сім'я. Вона закінчиться, коли всі без винятку озброяться наукою і візьмуть на себе відповідальність за свої дії», – заявив Клюге.

При цьому глава Європейського бюро ВООЗ додав, що коронавірус може стати ендемічним як грип.

«Covid-19 тут надовго і, ймовірно, стане ендемічним, як грип або чотири інших коронавірусу, що викликають застуду. Ми очікуємо, що поєднання природного і щепленого імунітету в кінцевому підсумку допоможе покласти край цій пандемії», – підкреслив він.

Як відомо, ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих.

Зазначимо, що нове дослідження американських вчених доводить, що коронавірус може жити в людині понад сім місяців.

Тим часом Ізраїль почав тестувати четверте щеплення від Covid-19.

А у Нідерландах можна зробити Covid-щеплення в окулярах віртуальної реальності.

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