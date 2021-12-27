Представник ВООЗ назвав умови завершення пандемії
Коронавірус може стати ендемічним як грип
Глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що пандемія коронавірусу у світі може завершитися, коли буде охоплено вакцинацією 70% світового населення. При цьому, за його словами, повинні бути розроблені ефективні і безпечні противірусні препарати для лікування людей, які заразилися Covid-19.
«Вона закінчиться, коли ми зміцнимо наші системи охорони здоров'я і навчимо наших майбутніх медичних працівників, як краще підготуватися до наступної пандемії», – заявив Клюге.
Він також додав, що пандемія може завершитися, коли у світі перестануть реагувати на кризу як окремі країни.
«Вона закінчиться, коли ми перестанемо реагувати на кризу як окремі національні держави і виступимо проти неї всі разом, як одна сім'я. Вона закінчиться, коли всі без винятку озброяться наукою і візьмуть на себе відповідальність за свої дії», – заявив Клюге.
При цьому глава Європейського бюро ВООЗ додав, що коронавірус може стати ендемічним як грип.
«Covid-19 тут надовго і, ймовірно, стане ендемічним, як грип або чотири інших коронавірусу, що викликають застуду. Ми очікуємо, що поєднання природного і щепленого імунітету в кінцевому підсумку допоможе покласти край цій пандемії», – підкреслив він.
Як відомо, ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих.
Зазначимо, що нове дослідження американських вчених доводить, що коронавірус може жити в людині понад сім місяців.
Тим часом Ізраїль почав тестувати четверте щеплення від Covid-19.
А у Нідерландах можна зробити Covid-щеплення в окулярах віртуальної реальності.
- Штам «Омікрон»: експерт розповів, коли вірус почне лютувати в Україні
- Українська фармкомпанія планує виготовляти вакцину CoronaVac: коли розпочне
- «Ви вбиваєте людей». Лікар Комаровський жорстко посварився із лікаркою-«антивакцинаторкою»
- Коли розпочнеться Covid-вакцинація дітей від 5 років: МОЗ назвав терміни