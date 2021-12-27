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    Представник ВООЗ назвав умови завершення пандемії

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    Очільник&nbsp;Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге - Представник ВООЗ назвав умови завершення пандемії
    Очільник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге
    фото: EPA-EFE

    Коронавірус може стати ендемічним як грип

    Глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що пандемія коронавірусу у світі може завершитися, коли буде охоплено вакцинацією 70% світового населення. При цьому, за його словами, повинні бути розроблені ефективні і безпечні противірусні препарати для лікування людей, які заразилися Covid-19.

    «Вона закінчиться, коли ми зміцнимо наші системи охорони здоров'я і навчимо наших майбутніх медичних працівників, як краще підготуватися до наступної пандемії», – заявив Клюге.

    Він також додав, що пандемія може завершитися, коли у світі перестануть реагувати на кризу як окремі країни.

    «Вона закінчиться, коли ми перестанемо реагувати на кризу як окремі національні держави і виступимо проти неї всі разом, як одна сім'я. Вона закінчиться, коли всі без винятку озброяться наукою і візьмуть на себе відповідальність за свої дії», – заявив Клюге.

    При цьому глава Європейського бюро ВООЗ додав, що коронавірус може стати ендемічним як грип.

    «Covid-19 тут надовго і, ймовірно, стане ендемічним, як грип або чотири інших коронавірусу, що викликають застуду. Ми очікуємо, що поєднання природного і щепленого імунітету в кінцевому підсумку допоможе покласти край цій пандемії», – підкреслив він.

    Як відомо, ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих.

    Зазначимо, що нове дослідження американських вчених доводить, що коронавірус може жити в людині понад сім місяців.

    Тим часом Ізраїль почав тестувати четверте щеплення від Covid-19.

    А у Нідерландах можна зробити Covid-щеплення в окулярах віртуальної реальності.

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    Теги: ЄС здоров'я лікар грип хвороби епідемія населення вірус ВООЗ коронавірус
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    Представник ВООЗ назвав умови завершення пандемії