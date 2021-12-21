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    ВООЗ закликає світ переглянути плани на свята: скасована подія краща за скасоване життя

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    ВООЗ рекомендує&nbsp;у деяких випадках скасувати або відкласти святкові заходи - ВООЗ закликає світ переглянути плани на свята: скасована подія краща за скасоване життя
    ВООЗ рекомендує у деяких випадках скасувати або відкласти святкові заходи
    фото з відкритих джерел

    Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я сказав, що наразі потрібно приймати «важкі рішення»

    Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала людей скасувати деякі зі своїх планів на відпустку, щоб захистити здоров’я населення, оскільки новий штам коронавірусу «Омікрон» стрімко поширюється по всьому світу. Про це повідомляє ВВС.

    «Скасована подія краще, ніж скасоване життя», – сказав глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус, додавши, що наразі потрібно приймати «важкі рішення».

    За його словами, у деяких випадках це означатиме скасування або відкладення заходів.

    Гебрейесус додав, що зараз є докази того, що варіант «поширюється значно швидше, ніж Дельта».

    До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

    Також лікарі дали незвичні поради, як не захворіти на коронавірус напередодні Нового року.

    Нагадаємо, «Омікрон» в Україні: глава МОЗ дав п’ять рекомендацій для населення.

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    Теги: свята хвороби епідемія населення ВООЗ коронавірус
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    ВООЗ закликає світ переглянути плани на свята: скасована подія краща за скасоване життя