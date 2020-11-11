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    Здоров'я

    Данія передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень

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    Україна подякувала Данії за надання 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів - Данія передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень
    Україна подякувала Данії за надання 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів
    Архівне фото

    Глави МЗС України та Данії обговорили взаємодію двох країн у протидії пандемії Covid-19

    У вівторок, 10 листопада, на зустрічі з главою МЗС Данії його український колега Дмитро Кулеба подякував за передачу Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

    «Україна дякує Данії за надання 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні під час віртуальної зустрічі із міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом», – йдеться в повідомленні відомства.

    Сторони під час зустрічі обговорили низку важливих тем:

    • взаємодію двох країн у протидії пандемії Covid-19
    • створення Кримської платформи та можливість долучення Данії до її роботи
    • міжурядову угоду, яка дозволить реалізувати в Україні проєкти за програмою Danida Business Finance
    • створення українсько-данської бізнес-ради задля розвитку торгівлі та інвестицій між Україною і Данією
    • європейську та євроатлантичну інтеграцію України та підсумки Саміту Україна-ЄС.
    Раніше повідомлялося, що у лікарнях Київщини на кисневій підтримці понад 700 пацієнтів із Covid-19.
    МЗС міністр медицина Данія лікарня Україна Дмитро Кулеба коронавірус
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