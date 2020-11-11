Данія передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень

Глави МЗС України та Данії обговорили взаємодію двох країн у протидії пандемії Covid-19

У вівторок, 10 листопада, на зустрічі з главою МЗС Данії його український колега Дмитро Кулеба подякував за передачу Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«Україна дякує Данії за надання 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні під час віртуальної зустрічі із міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом», – йдеться в повідомленні відомства.

Сторони під час зустрічі обговорили низку важливих тем: