Міністр назвав дві локації для мобільного коронавірусного шпиталю в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мобільний шпиталь може бути розміщений у Палаці спорту

Мобільний госпіталь розрахований на 500 пацієнтів

Міністерство охорони здоров'я разом зі столичною владою розглядає варіанти розгортання мобільного госпіталю у Палаці спорту або у Виставковому центрі в разі перевантаження медичних установ Києва хворими на коронавірус. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

«Ми отримали всю інформацію від місцевої влади Києва, де вони збираються розташовувати у разі необхідності мобільний шпиталь. Це може бути або Виставковий центр, або Палац спорту», - сказав він.

За його словами, прорахували, яку кількість коштів необхідна для розгортання такого мобільного шпиталю на 500 пацієнтів. Також прорахували, яка кількість людей буде задіяна в лікувальному процесі - 1200 фахівців.

«За розрахунками місцевої влади Києва на це потрібно 245 мільйонів гривень. Ми верифікуємо цю інформацію», — сказав міністр.

Степанов також зазначив, що МОЗ провело роботу щодо залучення медичних закладів Академії медичних наук у Києві для надання допомоги хворим не на коронавірус, а іншими хворобами, зокрема, у випадку інфаркту, інсульту або операцій. Загальна кількість пацієнтів, яким вони можуть надавати допомогу, складає понад 4 тисячі осіб.

Як повідомлялося, за минулу добу, 29 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 741 людини. Це рекордна кількість від початку епідемії. Загалом у столиці підтверджено 36768 випадків захворювання на Covid-19.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький повідомляв, що мобільний госпіталь можуть розгорнути в Палаці спорту.

Також називалися три локації для розгортання госпіталю: приміщення Виставкового центру на ВДНГ, Міжнародний виставковий центр на Броварському проспекті й приміщення Палацу спорту.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України і міністра охорони здоров’я надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у столиці.