Влада Києва категорично проти перетворення Палацу спорту на мобільний шпиталь

Головна проблема – хто працюватиме у цих шпиталях?

Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург виступила проти розгортання мобільних шпиталів у кількох містах, в тому числі у Києві у Палаці спорту.

В інтерв’ю «Главкому» Гінзбург зазначила, що є інші місця для розгортання мобільних шпиталів.

«Перш за все, потрібно говорити про те, що додаткові ліжка потрібні. Адже окрім «ковід» слід пам’ятати і про щорічний пік захворюваності на грип та ГРВІ, який припадає на грудень-січень. Якщо люди не дотримуватимуться заходів безпеки, то показники захворювань збільшиться у декілька разів. Ми стоїмо на позиції, що в місті Києві окрім закладів комунальних є заклади Міністерства охорони здоров’я, Національної академії медичних наук, МВС, МЗС. А це понад 11 тисяч ліжок. І тому ми переконані: коли у нас вже є заклади з матеріально-технічною базою, медичними працівниками, то там і потрібно створювати нові «ковідні» місця.

Крім того, Гінзбург заявила, що проти перетворення Палацу спорту на мобільний шпиталь.

«Абсолютно проти. Ми з цього приводу надавали усі розрахунки до МОЗ: скільки коштів потребує розгортання, про кадрове забезпечення, матеріально-технічне. Сьогодні ж ніхто не задумується, що допомогу населенню у боротьбі з «ковід» надають і травматологи, і гінекологи. Тобто всі спеціалісти, наявні у лікарнях. От до прикладу візьмемо Олександрівську лікарню. Там інфекційний корпус на 100 ліжок. Всі інші ліжка – перепрофільовані. Лікарня №4 з 1 квітня була повністю перекваліфікована на інфекційний шпиталь. Тобто виникає питання: яким чином можна забезпечити роботу розгорнутого мобільного шпиталю фахівцями? Потрібно просто забезпечити умови у наявних лікувальних-профілактичних закладах – МОЗ, Академії меднаук, відомчих закладах...», – наголосила вона.

При цьому місто стоїть на тому, щоби не допускати шкоди для пацієнтів з іншими патологіями, які перебувають у лікарнях.

«Ми не призупиняли роботу медзакладів, які допомагають пацієнтам з опіками, продовжуємо забезпечувати допомогу пацієнтам з інфарктами, інсультами, онкогематологією, онкологією», – додала Гінзбург.

Нагадаємо, 30 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ разом зі столичною владою розглядає варіанти розгортання мобільного госпіталю у Палаці спорту або у Виставковому центрі в разі перевантаження медичних установ Києва хворими на коронавірус.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Департаменті охорони здоров’я КМДА на вимогу Міністерства охорони здоров'я підготували розрахунки щодо можливої роботи мобільного шпиталю і Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій міста надав їх у МОЗ. Варіантами для розгортання інфекційного госпіталю для хворих на Covid-19 місто запропонувало три об'єкти в столиці: це Палац спорту, Національний експоцентр України або Міжнародний виставковий центр.

До слова, Київ пропонує три об’єкти для розміщення коронавірусного шпиталю.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

До слова, в уряді готові замінити карантин вихідного дня «планом Б».

Крім того, Офіс Зеленського хоче на базі санаторіїв розгорнути госпіталі для пацієнтів з Covid-19.

Раніше глава МОЗ зазначив, що для облаштування госпіталів вибрали три локації - Київ, Одесу і Краматорськ.

Зазначимо, що столична влада назвала єдине можливе місце для мобільного коронавірусного шпиталю.