Київ пропонує три об’єкти для розміщення коронавірусного шпиталю

Столична влада чекає на висновки фахівців щодо організації роботи запропонованих об'єктів

У комунальних медичних закладах Києва підготували вже 3100 ліжок для хворих на коронавірус. Також Київ надав Міністерству охорони здоров’я варіанти для можливого розміщення мобільного шпиталю. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де він перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус.

«Місто самотужки підготувало вже майже 3100 ліжок у комунальних медзакладах. Заповненість їх сьогодні – 66%. Ми використовуємо всі свої резерви», – наголосив Кличко.

Він нагадав, що міська влада неодноразово зверталась до уряду та Міністерства охорони здоров'я, щоб киян, хворих на коронавірус, приймали у державних і відомчих мед закладах, де є 11 тисяч ліжок і кваліфікований персонал.

«Відповіді, наголошу, ми досі так і не отримали. Я переконаний: спершу ми повинні використати ті можливості, що є на базі медичних закладів. А потім вже, якщо буде потреба, розгортати мобільні госпіталі», – підкреслив мер Києва.

Він також повідомив, що в Департаменті охорони здоров’я КМДА на вимогу Міністерства охорони здоров'я підготували розрахунки щодо можливої роботи мобільного шпиталю і Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій міста надав їх у МОЗ.

«Варіантами для розгортання інфекційного госпіталю для хворих на Covid-19 місто запропонувало три об'єкти в столиці. Це Палац спорту, Національний експоцентр України або Міжнародний виставковий центр. І ми чекаємо висновків профільних наукових установ та пропозицій їх фахівців щодо організації роботи запропонованих об'єктів, якщо в якомусь із них доведеться розгортати мобільний шпиталь», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, 30 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ разом зі столичною владою розглядає варіанти розгортання мобільного госпіталю у Палаці спорту або у Виставковому центрі в разі перевантаження медичних установ Києва хворими на коронавірус.

Степанов також зазначив, що МОЗ провело роботу щодо залучення медичних закладів Академії медичних наук у Києві для надання допомоги хворим не на коронавірус, а іншими хворобами, зокрема, у випадку інфаркту, інсульту або операцій. Загальна кількість пацієнтів, яким вони можуть надавати допомогу, складає понад 4 тисячі осіб.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України і міністра охорони здоров’я надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у столиці.

Коронавірус в Україні

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Як повідомлялося, за минулу добу, 29 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 741 людини. Це рекордна кількість від початку епідемії. Загалом у столиці підтверджено 36768 випадків захворювання на Covid-19.