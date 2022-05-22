Військові знищили три крилаті ракети та два «солнцепеки» окупантів

21 травня українські сили знищили три крилаті ракети та два «солнцепеки»

Дві ракети росіян вдалося перехопити та знищити Повітряним силам, ще одну - підрозділом зенітних ракетних військ

За добу 21 травня ударна авіація Повітряних Сил знищила щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема, дві важкі вогнеметні системи типу «Солнцепек». Про це повідомляється на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

«21 травня в черговий раз успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Знищено щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема дві важкі вогнеметні системи типу «Солнцепек», – йдеться у повідомленні.

Рашисти вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр».

«Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних Сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині. Крім того, підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збито БпЛА «Орлан-10». Все буде Україна! Тримаймо стрій!», – зазначають військові.