У море вийшов «Адмірал Макаров»: ймовірність ракетних ударів підвищується

До угруповання в Чорному морі з семи великих десантних кораблів та двох ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту

З тимчасово окупованого Севастополя до російського угруповання в Чорному морі вийшов новітній ракетний фрегат флоту рф «Адмірал Макаров», що підвищує ймовірність завдання ракетних ударів по території України. Про це повідомилооперативне командування «Південь».

Зазначається, що на лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях суттєвих змін в тактиці ведення бойових дій ворога немає. Окупанти позбавлені можливості просуватися, тож укріплюють свої позиції й намагаються вести повітряну розвідку.

Протягом 22 травня українські ракетно-артилерійські підрозділи спільно з авіацією знищили понад 55 окупантів та кілька одиниць броньованої техніки, а також збили російський безпілотник-розвідник типу «Орлан-10».

В ОК поінформували, що на Одещині ситуація стабільна і контрольована.

«Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту «Адмірал Макаров», слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Чорному морі російські кораблі продовжують проводити ізоляцію районів бойових дій, тим самим блокуючи цивільне судноплавство.

Напередодні сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж.

Додамо, що днями у бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного.

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