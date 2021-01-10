Епідеміолог розповів, чому з’явився Covid-19 і як уникнути нових спалахів

Людство вже втратило більшу частину можливостей в боротьбі з епідеміями

Коронавірус після масштабної вакцинації можуть звести до рівня сезонного грипу.

Про це в інтерв’ю виданню «Апостроф» розповів заслужений професор Університету Гуелф Девід Волтнер-Тоуз.

Якщо вакцинація не зробить коронавірус нешкідливим як звичайна застуда, то його хоча б зведуть до рівня сезонного грипу з меншою смертністю.

Однак, як стверджує Девід Волтнер-Тоуз, людство вже втратило більшу частину можливостей в боротьбі з епідеміями – нинішній і майбутніми.

«Зараз, зокрема, всі сили кинуті на розробку вакцин. Головними двигунами є бажання підприємств отримати від цього великий прибуток і практично негайний результат. Але людство не думає про попередження епідемій», – пояснює професор, чиї батьки емігрували з УРСР в Канаду в далекому 1926 році.

Він також припустив, що одна з причин пандемії – соціальна нерівність на планеті, яка виникла в останні 100 років і навів у приклад епідемії «пташиного грипу» і Еболи.

«Якщо подивимося на історичний розвиток, то і пандемія Covid-19, і віруси Ебола, і «пташиний грип», які мали препандемічний статус, виникли через міжнародну торгівлю, подорожі, соціальні потрясіння і зміни демографічного ландшафту. Практично всі ці зміни були спровоковані і отримали швидкий розвиток завдяки змінам в сільському господарстві, урбанізації і одночасного скорочення сільського населення, а також економічному розвитку», – продовжив професор в спілкуванні з журналістами.

«Починаючи з ХХ століття, ці зміни особливо швидко відбулися через розвиток науки і технологій. Всі ці позитивні тренди супроводжувалися небувалим розломом в доступності для людей благополуччя, їжі, послуг охорони здоров’я. Змінився також підхід до робочого процесу. Нерівність, яка закладена в цих процесах, викликає пандемії і погіршує їх наслідки «, – резюмував Волтнер-Тоуз, додавши, що ефективно хворобам можна відповідати, якщо кожній людині буде надано рівний доступ до системи охорони здоров’я.

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