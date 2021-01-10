Оперативні дані: за добу виявлено 5011 нових випадків коронавірусу

За минулу добу від коронавірусу померло 99 осіб

За даними Міністерства охорони здоров’я станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2100 осіб;

летальних випадків – 99;

одужало – 5292 особи;

здійснено тестувань за добу – 23245 (зокрема методом ПЛР – 17718, методом ІФА – 5527).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1115026 осіб;

одужало – 791598 осіб;

летальних випадків – 19767;

проведено ПЛР-тестувань – 5769908.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.

Нагадаємо, станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 4846 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 168 дітей та 176 медпрацівників.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2411 осіб;

летальних випадків – 80;

одужало – 7961 особа;

здійснено тестувань за добу – 26494 (зокрема методом ПЛР – 18635, методом ІФА – 7859).

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