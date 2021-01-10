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    Здоров'я

    Оперативні дані: за добу виявлено 5011 нових випадків коронавірусу

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    Минулої доби госпіталізовано 2100 осіб - Оперативні дані: за добу виявлено 5011 нових випадків коронавірусу
    Минулої доби госпіталізовано 2100 осіб

    За минулу добу від коронавірусу померло 99 осіб

    За даними Міністерства охорони здоров’я станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2100 осіб;
    • летальних випадків – 99;
    • одужало – 5292 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 23245 (зокрема методом ПЛР – 17718, методом ІФА – 5527).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1115026 осіб;
    • одужало – 791598 осіб;
    • летальних випадків – 19767;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5769908.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.

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    Нагадаємо, станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 4846 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 168 дітей та 176 медпрацівників.

    Минулої доби:

    • госпіталізовано – 2411 осіб;
    • летальних випадків – 80;
    • одужало – 7961 особа;
    • здійснено тестувань за добу – 26494 (зокрема методом ПЛР – 18635, методом ІФА – 7859).
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    Теги: Максим Степанов хвороби коронавірус
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