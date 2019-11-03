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    Події в Україні

    В зону розведення військ на Донбасі почали з’їжджатися російські «гості» (відео)

    • Розсилка
    В зону розведення військ на Донбасі почали з’їжджатися російські «гості» (відео)

    Депутат Держдуми РФ прибув в Золоте

    Російський депутат Олексій Журавльов побував в Золотому, населеному пункті, звідки стартувало розведення сил на Донбасі.

    Відповідне відео опубліковано в YouTube.

    У мережі різко відреагували на візит російського парламентарія. Деякі в коментарях поставили цілком резонним питанням: «У нас в Золотому кордон з РФ після розведення?».

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    Нагадаємо, на ділянці розведення сил та засобів в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області розпочався процес розмінування.

    Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

    Росія бойовики на Донбасі депутат розмінування розведення військ на Донбасі
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