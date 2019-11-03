В зону розведення військ на Донбасі почали з’їжджатися російські «гості» (відео)



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Депутат Держдуми РФ прибув в Золоте

Російський депутат Олексій Журавльов побував в Золотому, населеному пункті, звідки стартувало розведення сил на Донбасі.

Відповідне відео опубліковано в YouTube.

У мережі різко відреагували на візит російського парламентарія. Деякі в коментарях поставили цілком резонним питанням: «У нас в Золотому кордон з РФ після розведення?».

Нагадаємо, на ділянці розведення сил та засобів в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області розпочався процес розмінування.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.