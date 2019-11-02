Поціновувач повій Яременко назвав журналістів «шалавами» (фотодоказ)



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Нардеп від «Слуги народу» Богдан Яременко потрапив у сексскандал Фото: Liga.net

Нардеп Богдан Яременко вважає журналістів продажними

Народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко, який потрапив у сексскандал у Верховній Раді, назвав журналістів «шалавами».

Такі слова містяться у його коментарі під дописом у Facebook, де він повідомляє про заяву про складення повноважень голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Так, один із коментаторів написав: «Весь час думав, що дипломати старої школи мають бути трошки розвідниками. Бачу, що помилявся. Навіть діти знають, що більшість шалав працюють на спецслужби, чи готові це зробити за гроші». На що Яременко відповів: «Я просто не думав, що шалавам акредитацію в ВРУ дають».

Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.

31 жовтня Яременко нагадав про кримінальну відповідальність за порушення таємниці листування.

1 листопада Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з відкритою датою.