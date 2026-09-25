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Затримано агента ФСБ, який наводив ракети на виробництво дронів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Затримано агента ФСБ, який наводив ракети на виробництво дронів
Удар мав завадити безперебійному постачанню ударних і розвідувальних БпЛА для українських військових
фото: СБУ

Мешканець Львівщини збирав для російської спецслужби координати виробничих і складських приміщень

Військова контррозвідка СБУ затримала мешканця Львівщини, якого російська спецслужба завербувала для підготовки ракетного удару по підприємству з виробництва безпілотних систем Сил оборони на заході України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спецслужб.

За даними слідства, чоловік працював на цьому виробництві та мав передати ФСБ інформацію, необхідну для наведення російських ракет на об'єкт. Зокрема, він намагався встановити й передати геолокації адміністративних, виробничих та складських приміщень.

Також російська спецслужба хотіла отримати від агента інформацію про час, коли на режимному об'єкті перебуває найбільша кількість людей. За задумом ворога, удар мав завадити безперебійному постачанню ударних і розвідувальних БпЛА для українських військових.

СБУ завчасно викрила агента та затримала його. Під час обшуку у чоловіка вилучили планшет, який він приховано використовував для отримання і передачі розвідувальної інформації, а також для зв'язку з російським куратором. За даними слідства, ФСБ завербувала чоловіка через Telegram-канал із пропозиціями «легкого» заробітку.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що Служба безпеки України заявила про затримання агента ФСБ у лавах Збройних сил України, який готував російський ракетний удар по ремонтному батальйону на Харківщині. Підрозділ займався відновленням українських безпілотних авіаційних комплексів.

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Теги: Львівщина СБУ зрадники ФСБ війна

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