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Російські чиновники приховують масштабні спалахи смертельної чуми – The Sun

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Російські чиновники приховують масштабні спалахи смертельної чуми – The Sun
В Іркутській області вже закінчилися запаси антибіотиків, оскільки перелякані мешканці кинулися до аптек
фото з відкритих джерел

Губернатор Іркутської області відмовився публічно коментувати спалахи легеневої чуми в регіоні

Російські чиновники приховують масштабні спалахи легеневої чуми в Іркутській області, через які вже померла одна людина, а ще 189 осіб було поміщено в карантин. Як інформує «Главком», про це пише The Sun.

Зазначається, що губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв відмовився публічно говорити про спалахи легеневої чуми, лише згадавши про поширення «небезпечного інфекційного захворювання», скасувавши при цьому масові заходи в регіоні. Водночас в Іркутській області вже закінчилися запаси антибіотиків, оскільки перелякані мешканці кинулися до аптек.

Російські ЗМІ повідомляють, що від легеневої чуми померла 28-річна Дар’я Шипілова, спеціалістка Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. За попередніми даними, вона захворіла під час експедиції на кордоні між Росією та Монголією, де були підтверджені випадки інфекцій, що швидко поширюються.

Також журналісти The Sun з’ясували, що мешканцям Байкальська в Іркутській області в офіційному повідомленні рекомендували уникати поїздок до міста Шелехов, однак пізніше це повідомлення було видалено.

У виданні додали, що Анна Попова, головний лікар з інфекційних захворювань в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна, навіть терміново вилетіла з Москви до Іркутської області, щоб особисто взяти на себе керівництво ліквідацією надзвичайної ситуації, але досі зберігає мовчання.

Провідний російський епідеміолог Михайло Фаворов, який нині проживає у США, заявив у розмові з журналістами, що особиста присутність Попової в Іркутську означає, що ситуація «жахлива й критична». Він зазначив, що зараз відбувається масштабне приховування фактів.

Нагадаємо, в Іркутській області Росії 189 людей госпіталізували після контакту з молодою жінкою, яка померла від легеневої чуми. Загалом влада встановила 197 людей, які могли контактувати з померлою.

Раніше розвідка повідомила про секретний комплекс біолабораторій у Тверській області Росії. Комплекс розташований на ізольованому острові Лисий, його охороняють російські спецслужби та військові. Для роботи там РФ, зокрема, шукала фахівця з допуском до особливо небезпечних патогенів. 

У квітні 2026 року в Росії вчені повідомляли про локальне поширення віспи мавп. Новий випадок захворювання виявили у Підмосков'ї. За словами російського епідеміолога Геннадія Онищенка, це був уже третій випадок у країні від початку року, що, за його оцінкою, свідчило про місцеве поширення вірусу. 

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Теги: росія смерть хвороба

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