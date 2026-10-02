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Зеленський повідомив про проблему з F-16

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський повідомив про проблему з F-16
Проблема виникла, зокрема, через складність технічного обслуговування літаків, які Україна отримала від країн-партнерів
фото: Wikipedia

Близько половини винищувачів тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні

Президент Володимир Зеленський заявив про проблему з обслуговуванням українських винищувачів F-16. За його словами, близько половини літаків тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Про це він розповів в інтерв’ю Financial Times, пише «Главком».

За словами Зеленського, повернення окремих винищувачів затягується настільки, що Україна втрачає час, коли ці літаки особливо потрібні для захисту повітряного простору.

Президент наголосив на необхідності перенести частину робіт із ремонту та обслуговування F-16 безпосередньо в Україну. Це, за його словами, дозволило б швидше повертати винищувачі до виконання бойових завдань.

Проблема виникла, зокрема, через складність технічного обслуговування літаків, які Україна отримала від країн-партнерів. Частина винищувачів потребує ремонту, а окремі компоненти для ранніх модифікацій F-16 вже не виробляють, через що їх дедалі складніше знаходити.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий окремо заявив, що повідомлення про нібито «катастрофічний» рівень несправності українських F-16 не відповідають дійсності. За його словами, Україна інтенсивно використовує літаки в складних умовах, а обслуговування поступово пришвидшується.

«Україна інтенсивно використовує свій парк F-16 у складних умовах», – заявив Тихий, зазначивши, що підтримувати ці літаки в боєздатному стані непросто, зокрема через проблеми з окремими компонентами ранніх модифікацій.

Водночас F-16 залишаються важливою складовою української системи протиповітряної оборони. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Іспанія, Бельгія та Польща мають передати Україні боєприпаси калібру 20 мм для цих винищувачів. За його словами, F-16 нині активно використовуються для боротьби з російськими реактивними безпілотниками.

Напередодні Зеленський також доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та команді Офісу президента провести терміновий перегляд домовленостей із партнерами щодо постачання боєприпасів для F-16. 

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Теги: Володимир Зеленський війна F-16 Україна

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