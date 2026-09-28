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У Подільському районі столиці росіяни двічі атакували об'єкт критичної інфрастуктури

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Подільському районі столиці росіяни двічі атакували об'єкт критичної інфрастуктури
Нічна пожежа після атаки російського дрона у Подільському районі Києва
фото: ДСНС Києва/Facebook

У районі Воздвиженки збитий ворожий реактивний дрон влучив в одну з гір стародавнього Києва 

У Подільському районі за останню добу були поранені троє людей. Зокрема, на Виноградарі пошкоджений об'єкт критичної інфрастуктури. Про це сьогодні, 28 вересня, повідомив розповів голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Володимир Наконечний, інформує «Главком».

«У районі Воздвиженки в одну з гір стародавнього Києва влучив збитий ворожий дрон реактивний. Уламками були пошкоджені будівлі, житлові будівлі, кав'ярні, вибито десяток шибок, двері, пошкоджені фасади», – розповів посадовець.

Також, за словами Наконечного, у ніч на 28 вересня було повторне влучання вже в іншому мікрорайоні Подільського району – Виноградарі. Там під прицілом російських військ опинився «один із стратегічних об'єктів, один із об'єктів критичної інфрастуктури. Ворог влучив, а через певний час відбулося повторне влучання», сказав очільник РДА.

Наконечний також закликав містян, які живуть неподалік об'єктів критичної інфрастуктури, особливо пильно стежити за повітряними тривогами і спускатися в укриття.

«Майте на увазі, що ворог повторно може влучати. Власне, таке і відбулося у нашому мікрорайоні, внаслідок цього у навколишніх будинках пошкоджено шибки, вікна повибивані... Немає загиблих, є троє постраждалих. У людей різані рани від вибитого скла», — розповів очільник РДА.

Раніше у ДСНС Києва повіомили, що у Подільському районі виникла пожежа у нежитловій будівлі. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. У Подільському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим від атаки 28 вересня на вулиці Європейського Союзу, 19/3. 

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Теги: дрон обстріл Київ

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