У Пакистані з 2018 року 629 жінок були продані в Китай для заміжжя



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Пакистанка Сумаїра показує свого чоловіка з Китаю. Жінка була неодноразово зґвалтована китайськими чоловіками в будинку в Ісламабаді, куди її привели після того, як її брати домовилися про її шлюб з китайцем Фото: The Associated Press

Розслідування могло бути наймасштабнішим у сфері боротьби з торгівлею людьми з Пакистані

Розслідування приречене на провал через тиск з боку урядових чиновників, які турбуються за прибуткові зв’язку Пакистану з Пекіном

У Пакистані 629 дівчат і жінок були продані як наречені китайським чоловікам і вивезені до Китаю. Список, отриманий Associated Press, був складений пакистанськими слідчими, які займалися розслідуванням проти підпільної мережі торгівлі людьми в країні.

Ці дані стосуються жінок, які були продані до Китаю з 2018 року. Разом з тим, слідчі відзначають, що розслідування приречене на провал через тиск з боку урядових чиновників, які турбуються за збереження прибуткових зв’язків Пакистану з Пекіном.

Розслідування могло бути наймасштабнішим у сфері боротьби з торгівлею людьми з Пакистані. Проте вже в жовтні суд у Фейсалабаді виправдав 31 громадянина Китаю, звинуваченого в торгівлі людьми. За словами співробітника суду і слідчого поліції, знайомого зі справою, деякі з жінок, які спочатку були допитані поліцією, відмовилися давати свідчення, оскільки їм погрожували або давали хабарі обмін на мовчання.

Міністерство внутрішніх справ і міністерство закордонних справ Пакистану відмовилися від коментарів.

Кілька високопосадовців, знайомих з цими подіями, заявили, що розслідування випадків торгівлі людьми сповільнилося, слідчі розчаровані, а пакистанські ЗМІ були змушені припинити повідомлення про торгівлю людьми. Чиновники говорили на умовах анонімності, тому що боялися репресій.

Нагадаємо, у Росії поліцейська застрелилася після зґвалтування колегою.

Як повідомлялося, чотирьох підозрюваних у зґвалтуванні застрелили на слідчому експерименті.