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У Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових
Фігуранткою виявилася жителька міста Токмак Запорізької області, яка після захоплення частини регіону переїхала до Києва
фото: пресслужба СБУ

СБУ задіяла «подвійного агента», який допоміг викрити та задокументувати підривну діяльність російської шпигунки

У столиці затримано резидентку (старшу агентку) російської розвідки, яка координувала виконавців «російських замовлень» в Україні. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Першочерговим завдання шпигунки мав бути підпал службових авто Сил оборони.

СБУ задіяла «подвійного агента», жителя Києва, якого раніше викрили на підготовці до одного з підпалів. Він пішов на співпрацю та допоміг викрити та задокументувати підривну діяльність російської шпигунки.

У Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових фото 1

Фігуранткою виявилася жителька міста Токмак Запорізької області, яка після захоплення частини регіону переїхала до Києва. Вона потрапила у поле зоре росіян на початку повномасштабної війни.

У Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових фото 2

Жінка займалася координацією підпалювачів і допомагала їм проводити підривну діяльність у Києві. Вона давала прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими зловмисники мали знищувати автомобілі військових.

У Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових фото 3

Крім того, вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити «подвійний агент» . Саме тоді її затримали співробітники СБУ.

У Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових фото 4

Жінці вручили підозру за за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових фото 5

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 8 серпня у Києві двоє чоловіків підпалили автомобіль громадської активістки. Зловмисників затримано. 

Нагадаємо, у Києві викрито «на гарячому» матір та сина, які палили авто військових на замовлення. Правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину.  

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Теги: Київ автомобіль СБУ росія

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