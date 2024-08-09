У Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових

Фігуранткою виявилася жителька міста Токмак Запорізької області, яка після захоплення частини регіону переїхала до Києва

СБУ задіяла «подвійного агента», який допоміг викрити та задокументувати підривну діяльність російської шпигунки

У столиці затримано резидентку (старшу агентку) російської розвідки, яка координувала виконавців «російських замовлень» в Україні. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Першочерговим завдання шпигунки мав бути підпал службових авто Сил оборони.

СБУ задіяла «подвійного агента», жителя Києва, якого раніше викрили на підготовці до одного з підпалів. Він пішов на співпрацю та допоміг викрити та задокументувати підривну діяльність російської шпигунки.

Фігуранткою виявилася жителька міста Токмак Запорізької області, яка після захоплення частини регіону переїхала до Києва. Вона потрапила у поле зоре росіян на початку повномасштабної війни.

Жінка займалася координацією підпалювачів і допомагала їм проводити підривну діяльність у Києві. Вона давала прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими зловмисники мали знищувати автомобілі військових.

Крім того, вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити «подвійний агент» . Саме тоді її затримали співробітники СБУ.

Жінці вручили підозру за за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 8 серпня у Києві двоє чоловіків підпалили автомобіль громадської активістки. Зловмисників затримано.

Нагадаємо, у Києві викрито «на гарячому» матір та сина, які палили авто військових на замовлення. Правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину.