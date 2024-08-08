Внаслідок удару російської бомби по Селидову загинула дитина – ОВА

Наразі відомо про 2 загиблих, а кількість постраждалих зросла до 11

У Селидовому на Донеччині збільшилася кількість жертв внаслідок вечірнього авіаудару російських окупантів. За оновленою інформацією від голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, станом на 21:30 відомо про 2 загиблих та 11 поранених, серед яких є дитина 2019 року народження.

«2 людини загинули і 7 поранені внаслідок обстрілу Селидового. Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто планерну авіабомбу – пошкодили 2 багатоповерхівки та адмінбудівлю. Це вже друга така смертоносна атака на цивільних за день – нагадаю, вранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці. Не можна недооцінювати жорстокість і підступність ворога!» – написав Філашкін.

фото: Вадим Філашкін

О 21: 35 голова Донецької ОВА повідомив, що в результаті скидання планерної авіабомби значних руйнувань зазнала інфраструктура міста. Пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адміністративних будівель та 3 підприємства. На місці події продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби, розбираючи завали та надаючи допомогу постраждалим.

Це вже друга смертельна атака російських військ на мирне населення Донецької області за сьогодні. Раніше вранці внаслідок обстрілу Костянтинівки загинуло двоє людей.

фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, інтерв'ю з головою ОВА: від оборони до скандальних клум.

Раніше повідомлялося, що через безпекову ситуацію у шести населених пунктах Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей із батьками чи законними представниками.

До слова, під час евакуації у Вовчанській громаді група з шести людей підірвалася на російській розтяжці.