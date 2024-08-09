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Дрони СБУ уразили ворожий гелікоптер у Курській області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Дрони СБУ уразили ворожий гелікоптер у Курській області
фото: скріншот

Днями СБУ вже підбила дроном ще один ворожий вертоліт

Дрони Служби безпеки України атакували ще одну ціль за допомогою FPV-дрона у Курській області. Про це повідомляють джерела «Главкома».

На відео видно, як безпілотник ЦСО «А» Служби безпеки вражає вертоліт в момент його польоту.

Джерело нагадало, що днями СБУ вже підбила дроном ще один ворожий вертоліт. «Це унікальні спецоперації в історії воєн. Чекаємо нових результатів? Бог любить трійцю», – зазначив співрозмовник 

Нагадаємо, днями СБУ вже підбила дроном ще один ворожий вертоліт. Це унікальні спецоперації в історії воєн. 

Нагадаємо, українська розвідка уразила три гелікоптери на території Росії упрожовж тижня. Один із них знищений на території аеродрому міністерства оборони РФ.  Також 24 липня внаслідок диверсії було знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони РФ «Кряж» у Самарі

Пізніше 31 липня, двокілограмовий український дрон «приземлив» 12-тонний російський вертоліт Мі-8.

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Теги: гелікоптер вертоліт СБУ дрон

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