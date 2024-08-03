Буданов розповів, чи може РФ повністю знищити українську енергосистему

За словами Буданова, зробити важким життя – можна, а повністю зруйнувати енергосистему – майже нереально

Українські удари не зможуть повністю «покласти» російську енергосистему, чого не вдасться і зробити Росії з українською енергосистемою

Російські удари по українській енергетиці можуть значно ускладнити роботу української енергосистеми, але повістю її знищити не вдасться. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За його словами, українські удари не зможуть повністю «покласти» російську енергосистему, як і Росія також не зможе «покласти» українську.

«Всі ці вузли дуже сильно захищені. Так само як у нас їх намагаються захистити. Так само, такі ж подібні заходи відбуваються в Росії. Тільки вони пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем. Тому, сказати, що це ми зараз покладемо їхню енергосистему, ну, це трошки, мабуть, некоректно буде», – розповів Буданов.

Разом з тим він заявив, що і у РФ немає можливості повністю зруйнувати українську енергосистему.

«Радянська система була максимально розгалужена і дубльована, умовно там три чи чотири в певних вузлах дубляжів іде. Зробити важким життя – можна. Повністю зруйнувати – майже нереально», – сказав Буданов.

Нагадаємо, відновлення української енергосистеми досі триває. Натомість споживання електроенергії стабілізувалось на одному рівні. Про це повідомляє «Укренерго».

До слова, попри те, що в Україні покращилася ситуація в енергосистемі та значно зменшилися відключення світла, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко все ж радить українцям не розслаблятися.