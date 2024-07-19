У Підмосков'ї палає завод моторних олив (відео)

Вогонь охопив територію понад 1,2 тис. кв м

У місті Талдом, що під Москвою загорівся завод з виробництва моторних олив. Про це повідомляють російські пабліки.

Як зазначає телеграм-канал Baza, горить підприємство з виробництва моторних олив – горить ангар, де тримали машинні оливи. Над територією йде густий чорний дим. За даними екстрених служб, вогонь охопив територію понад 1,2 тис. кв м.

За даними пабліків, постраждалих немає. Пожежу намагаються загасити рятувальники.

Раніше повідомлялося, що у Москві спалахнула пожежа, яку рятувальники гасили за допомогою гелікоптера. Зокрема до гасіння пожежі були залучені 100 рятувальників, 34 одиниці техніки та вертоліт Ка-32.