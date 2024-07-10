Росія оголосила в розшук співзасновника Приватбанку Боголюбова

Боголюбова було оголошено в розшук після того, як він виїхав з України

Росіяни шукають Боголюбова на підставі кримінальної статті

Колишнього акціонера Приватбанку та мільярдера Геннадія Боголюбова оголошено в розшук у Росії за кримінальною статтею. Про це стало відомо з бази розшуку МВС Росії.

Як зазначено в підставі для розшуку, Росія шукає Боголюбова за кримінальною статтею. Однак наразі немає інформації за якою саме.

Росія подала в розшук Геннадія Боголюбова скріншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один із засновників та власників Приватбанку, а також близький товариш Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов виїхав з України за підробленими документами. Про це пише «Українська правда», покликаючись на власні джерела в Офісі генпрокурора та бізнесових колах.

Відомо, що Боголюбов виїхав з України поїздом Київ – Хелм у ніч проти 24 червня. Одна з причин його виїзду з країни – можлива підозра бізнесмену від Бюро економічної безпеки у справі Приватбанку.

Як пише УП, наразі Боголюбов перебуває в Австрії. Видання також зазначає, що правоохоронці затримали прикордонника, який погодив виїзд бізнесмена за кордон.

Цим подіям передували зміни в особистому житті Геннадія Боголюбова. Навесні ЗМІ повідомляли, що тодішня перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова народила від нього доньку. Журналісти навіть стверджували, що пара вже перебуває в офіційному шлюбі.

До слова, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому співвласнику ПриватБанку Геннадію Боголюбову.