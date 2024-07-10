Росія оголосила в розшук співзасновника Приватбанку Боголюбова
Росіяни шукають Боголюбова на підставі кримінальної статті
Колишнього акціонера Приватбанку та мільярдера Геннадія Боголюбова оголошено в розшук у Росії за кримінальною статтею. Про це стало відомо з бази розшуку МВС Росії.
Як зазначено в підставі для розшуку, Росія шукає Боголюбова за кримінальною статтею. Однак наразі немає інформації за якою саме.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один із засновників та власників Приватбанку, а також близький товариш Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов виїхав з України за підробленими документами. Про це пише «Українська правда», покликаючись на власні джерела в Офісі генпрокурора та бізнесових колах.
Відомо, що Боголюбов виїхав з України поїздом Київ – Хелм у ніч проти 24 червня. Одна з причин його виїзду з країни – можлива підозра бізнесмену від Бюро економічної безпеки у справі Приватбанку.
Як пише УП, наразі Боголюбов перебуває в Австрії. Видання також зазначає, що правоохоронці затримали прикордонника, який погодив виїзд бізнесмена за кордон.
Цим подіям передували зміни в особистому житті Геннадія Боголюбова. Навесні ЗМІ повідомляли, що тодішня перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова народила від нього доньку. Журналісти навіть стверджували, що пара вже перебуває в офіційному шлюбі.
До слова, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому співвласнику ПриватБанку Геннадію Боголюбову.
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