З ПАР до Москви відправилися сотні «вагнерівців» – ЗМІ

Сотні «вагнерівців» на двох літаках покинули ПАР і вилетіли у Москву

На двох літаках з Бангі до Москви полетіли близько 500-600 найманців

Два літаки з бійцями ПВК «Вагнера» вилетіли з Південно-Африканської Республіки до Москви. Ще один літак стоїть напоготові. Про це повідомляє Jeune Aafrique.

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Попереднього, на двох літаках з Бангі до Москви полетіли близько 500-600 найманців.

Також за даними видання, після спроби заколоту керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина Кремль вирішив замінити кураторів найманців у Південно-Африканській Республіці Віталія Перфільєва, Олександра Іванова та Дмитра Ситого.

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Перфільєв консультує президента ПАР Фостена-Арканжа Туадеру з питань нацбезпеки та є близьким другом командира ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бунт керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та його найманців став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва країни-агресора.