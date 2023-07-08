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Під час бунту Пригожина у Сирії спецслужби блокували «вагнерівців» – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Під час бунту Пригожина у Сирії спецслужби блокували «вагнерівців» – ЗМІ
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих «вагнерівців»
фото з відкритих джерел

У Сирії місцеві спецслужби провели спецоперацію з перепідпорядкування «вагнерівців» Міноборони Росії

Влада Сирії разом із російським військовим командуванням під час заколоту Пригожина вжила низки оперативних заходів для блокування бойовиків ПВК «Вагнер» у цій країні. Про це повідомляє Reuters, із посиланням на поінформовані джерела.

Заходи впливу, про які раніше не повідомлялося, включали блокування телефонних ліній, виклик близько десятка командирів ПВК на російську військову базу та наказ найманцям підписати нові контракти з міноборони РФ або ж негайно залишити Сирію.

За словами двох сирійських джерел, влада Сирії вдалася до таких кроків через побоювання, що Росію – ключового військового партнера режиму Асада – «відволікають події вдома». 

На території Сирії перебуває від 250 до 450 осіб, які належать до терористичної російської ПВК, повідомили сирійські джерела. Офіційних даних щодо кількості «вагнерівців» у країні немає.

Угруповання «Вагнер» було розгорнуто Росією в Сирії 2015 року разом із розгортанням військових сил для допомоги Башару Асаду у війні проти повстанців.

За словами високопоставленого офіцера Сирійської республіканської гвардії та поінформованого джерела, військові Сирії приватно висловили занепокоєння щодо подій у Росії 23-24 червня та побоювання, що заколот Пригожина зведе нанівець присутність РФ у країні.

Уряд Сирії, міноборони РФ та ПВК «Вагнер» не відповіли на запити щодо коментарів з приводу згаданих заходів впливу, зауважує Reuters. Раніше офіційний Дамаск так само не відреагував на заколот Пригожина.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бунт керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та його найманців став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва країни-агресора

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Теги: Міноборони РФ наказ військові ПВК Вагнера

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