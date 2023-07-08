Під час бунту Пригожина у Сирії спецслужби блокували «вагнерівців» – ЗМІ

У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих «вагнерівців»

У Сирії місцеві спецслужби провели спецоперацію з перепідпорядкування «вагнерівців» Міноборони Росії

Влада Сирії разом із російським військовим командуванням під час заколоту Пригожина вжила низки оперативних заходів для блокування бойовиків ПВК «Вагнер» у цій країні. Про це повідомляє Reuters, із посиланням на поінформовані джерела.

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Заходи впливу, про які раніше не повідомлялося, включали блокування телефонних ліній, виклик близько десятка командирів ПВК на російську військову базу та наказ найманцям підписати нові контракти з міноборони РФ або ж негайно залишити Сирію.

За словами двох сирійських джерел, влада Сирії вдалася до таких кроків через побоювання, що Росію – ключового військового партнера режиму Асада – «відволікають події вдома».

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На території Сирії перебуває від 250 до 450 осіб, які належать до терористичної російської ПВК, повідомили сирійські джерела. Офіційних даних щодо кількості «вагнерівців» у країні немає.

Угруповання «Вагнер» було розгорнуто Росією в Сирії 2015 року разом із розгортанням військових сил для допомоги Башару Асаду у війні проти повстанців.

За словами високопоставленого офіцера Сирійської республіканської гвардії та поінформованого джерела, військові Сирії приватно висловили занепокоєння щодо подій у Росії 23-24 червня та побоювання, що заколот Пригожина зведе нанівець присутність РФ у країні.

Уряд Сирії, міноборони РФ та ПВК «Вагнер» не відповіли на запити щодо коментарів з приводу згаданих заходів впливу, зауважує Reuters. Раніше офіційний Дамаск так само не відреагував на заколот Пригожина.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бунт керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та його найманців став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва країни-агресора.