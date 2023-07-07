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ЗСУ ведуть контрнаступ на трьох ділянках: ISW повідомив деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ ведуть контрнаступ на трьох ділянках: ISW повідомив деталі
Українським силам все ще потрібні певні західні системи озброєння
фото з відкритих джерел

За минулу добу українські війська знищили шість російських складів боєприпасів лише на одному напрямку

Українські війська 6 липня провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та продовжують зусилля з поступового знищення російської живої сили та матеріально-технічного забезпечення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, українські військові повідомили, що ЗСУ ведуть контрнаступальні дії на Бахмутському, Західнодонецькому та Західнозапорізькому напрямках. 

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що українські війська просунулися до західної околиці Кліщіївки, приблизно за 5 км на південний захід від Бахмута. 

Також російські та українські джерела продовжували обговорювати контрнаступальні операції України на заході Донецької області на південь від Великої Новосілки та в районі Оріхова на заході Запорізької області.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що лише за минулу добу українські війська знищили шість російських складів боєприпасів лише на Таврійському (Запорізькому) напрямку, і підтвердила, що удар по Макіївці 4 липня є ефективним прикладом знищення російської артилерії та техніки.

Ключові висновки ISW:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що фінансист групи «Вагнера» Євген Пригожин і сили «Вагнера» не перебувають у Білорусі станом на 6 липня, вказуючи на те, що Пригожин, можливо, не виконує угоду, яку за посередництва Лукашенка була укладена між Пригожиним і президентом Росії Володимиром Путіним після спроби збройного повстання 24 червня.
  • Російські джерела також вказали, що Пригожин перебуває в Росії, хоча ISW наразі не може підтвердити місцезнаходження Пригожина.
  • Схоже, Лукашенко дистанціюється від угоди, в якій він нібито був посередником, водночас продовжуючи рекламувати свою здатність бути посередником між Путіним і Пригожини, тим самим все ще підкреслюючи слабкість Путіна.
  • Здатність Пригожина вільно діяти в Росії свідчить про те, що Пригожин все ще захищений певними гарантіями безпеки та/або що Кремль продовжує надавати пріоритет підриву його репутації в Росії, а не фізичному чи юридичному нападу на Пригожина.
  • Українські та російські офіційні особи значною мірою деескалували свою риторику щодо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 6 липня.
  • Російські політичні діячі продовжують намагатися залицятися або контролювати російських військових блогерів, що вказує на те, що багато хто розглядає спільноту блогерів як важливу групу.
  • Російське опозиційне ЗМІ «Верцька» повідомило, що російські війська та окупаційна влада проводять в окупованій Україні кампанію системного релігійного переслідування.
  • Російські блогери стверджували, що аспекти російських оборонних операцій на півдні України мають серйозні обмеження і можуть бути не такими ефективними, як це зображували раніше російські джерела.
  • Російські та українські війська вели наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
  • Візуальні дані підтверджують, що станом на 6 липня українські сили просунулися на південний захід від Бахмута.
  • Російські війська продовжували наземні обстріли в районі Бахмута та Авдіївки - Донецька.
  • Українські війська вели контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.
  • Російські чиновники продовжують роботу зі створення підрозділів територіальної оборони в прикордонних областях Росії.
  • Окупаційні чиновники продовжують спроби примусової асиміляції українських правових і культурних традицій до російської системи на окупованих територіях.
  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко 6 липня заявив, що Росія передасть всю заплановану тактичну ядерну зброю Білорусі до кінця 2023 року, якщо не раніше.

Як повідомлялося, українські військові утримують ініціативу на Бахмутському напрямку, хоча ворог чинить шалений опір.

Теги: Білорусь росія окупанти ЗСУ Олександр Лукашенко війна Євген Пригожин

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