ЗСУ ведуть контрнаступ на трьох ділянках: ISW повідомив деталі

Українським силам все ще потрібні певні західні системи озброєння

За минулу добу українські війська знищили шість російських складів боєприпасів лише на одному напрямку

Українські війська 6 липня провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та продовжують зусилля з поступового знищення російської живої сили та матеріально-технічного забезпечення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Так, українські військові повідомили, що ЗСУ ведуть контрнаступальні дії на Бахмутському, Західнодонецькому та Західнозапорізькому напрямках.

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що українські війська просунулися до західної околиці Кліщіївки, приблизно за 5 км на південний захід від Бахмута.

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Також російські та українські джерела продовжували обговорювати контрнаступальні операції України на заході Донецької області на південь від Великої Новосілки та в районі Оріхова на заході Запорізької області.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що лише за минулу добу українські війська знищили шість російських складів боєприпасів лише на Таврійському (Запорізькому) напрямку, і підтвердила, що удар по Макіївці 4 липня є ефективним прикладом знищення російської артилерії та техніки.

Ключові висновки ISW:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що фінансист групи «Вагнера» Євген Пригожин і сили «Вагнера» не перебувають у Білорусі станом на 6 липня, вказуючи на те, що Пригожин, можливо, не виконує угоду, яку за посередництва Лукашенка була укладена між Пригожиним і президентом Росії Володимиром Путіним після спроби збройного повстання 24 червня.

Російські джерела також вказали, що Пригожин перебуває в Росії, хоча ISW наразі не може підтвердити місцезнаходження Пригожина.

Схоже, Лукашенко дистанціюється від угоди, в якій він нібито був посередником, водночас продовжуючи рекламувати свою здатність бути посередником між Путіним і Пригожини, тим самим все ще підкреслюючи слабкість Путіна.

Здатність Пригожина вільно діяти в Росії свідчить про те, що Пригожин все ще захищений певними гарантіями безпеки та/або що Кремль продовжує надавати пріоритет підриву його репутації в Росії, а не фізичному чи юридичному нападу на Пригожина.

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Як повідомлялося, українські військові утримують ініціативу на Бахмутському напрямку, хоча ворог чинить шалений опір.