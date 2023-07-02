Які кошти виділила Росія на армію Пригожина? Російський пропагандист викрив брехню Путіна

Компанії Пригожина отримали понад трильйон рублів з російського бюджету

Російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що ПВК «Вагнер» отримала від російської влади понад 858 мільярдів рублів (257,4 мільярда гривень), компанія Пригожина «Конкорд» – ще 845 мільярдів рублів (253,5 мільярда гривень). Це вдесятеро більше, ніж говорив Путін. Про це повідомляють росЗМІ.

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«Заснована Євгеном Пригожиним приватна військова компанія «Вагнер» у межах укладених із державою контрактів отримала понад 858 мільярдів рублів. Це під трильйон. За іншими контрактами пригожинський холдинг «Конкорд» надав послуг на суму 845 мільярдів рублів. Це не означає, що стільки й заробили, але все ж таки говорить про масштаби бізнесу та масштаби амбіцій», – сказав Кисельов в ефірі програми «Вісті тижня».

Зазначимо, що точно невідомо, за який період структури Пригожина отримали ці гроші.

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Нагадаємо, 27 червня російський диктатор Володимир Путін вперше публічно визнав, що утримання ПВК «Вагнер» повністю забезпечувалося російським бюджетом. За його словами, з травня 2022-го по травень 2023 року влада РФ витратила на виплати найманцям 86,3 мільярда рублів. Ще 110,2 мільярда за той же період становили страхові виплати ПВК, а 80 мільярдів – сума контрактів компанії Євгена Пригожина «Конкорд» із Міноборони на постачання харчування для військових.

До слова, раніше найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив міністерство оборони РФ у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів.