«Вагнерівці» продовжують прибувати до Білорусі. Прикордонник назвали кількість

Ворожих військ чи найманців біля кордону з Україною не спостерігається

Наразі в Білорусі нараховується трохи більше 5 тис. «вагнерівців». Найманці Пригожина продовжують прибувати. Про це розповів речник Держприкордонної служби Андрій Демченко в ефір телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відзначив Демченко, Білорусь підтримує Росію, надаючи країні-окупанту свої полігони, інфраструктуру, в тому ж числі й щодо розміщення «вагнерівців», а не лише підрозділів регулярної армії.

Водночас будь-яких переміщень ворожих військ чи найманців біля кордону з Україною не спостерігається. Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Підрозділи розвідки України, а це і розвідка ДПСУ, активно відстежують подальшу ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні. Але на даний момент та кількість представників ПВК Вагнер на території Білорусі значної загрози Україні не становить», - додав речник ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що «Вагнерівці» пригнали в Білорусь велику кількість бронетехніки.

Згідно супутниковим знімкам на базі «Ціль» у Білорусі знаходиться вже близько 750 одиниць техніки «вагнерівців», її кількість за тиждень зросла в півтора рази.