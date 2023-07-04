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Олександр Карпюк Бізнесмен та волонтер

Російська інформаційна машина знищує «легенду вагнерів»

glavcom.ua
У «вагнерів» багато прихильників
колаж: glavcom.ua

Єдине що зараз розуміють російські військові, що «Родина тебя бросит сынок. Всегда»

Є одна річ, яка мені дуже подобається в РФ. Це те, як стараються принизити заслуги ПВК «Вагнер».

Вже не так вони і ефективно воювали, і грошей багато на них витратили, і втрати в них завеликі.

Російська інформаційна машина знищує «легенду вагнерів». І це гарно.

Бо у «вагнерів» багато прихильників, і те що щараз відбувається – не добавляє мотивації ні прихильникам, ні російським військовим.

Єдине що зараз розуміють російські військові, що «Родина тебя бросит сынок. Всегда».

І це ахеренна бімба на майбутнє. Колись вона рване.

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Джерело
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Теги: росія окупанти військові ПВК Вагнера

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Олександр Карпюк

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