Російська інформаційна машина знищує «легенду вагнерів»
Єдине що зараз розуміють російські військові, що «Родина тебя бросит сынок. Всегда»
Є одна річ, яка мені дуже подобається в РФ. Це те, як стараються принизити заслуги ПВК «Вагнер».
Вже не так вони і ефективно воювали, і грошей багато на них витратили, і втрати в них завеликі.
Російська інформаційна машина знищує «легенду вагнерів». І це гарно.
Бо у «вагнерів» багато прихильників, і те що щараз відбувається – не добавляє мотивації ні прихильникам, ні російським військовим.
Єдине що зараз розуміють російські військові, що «Родина тебя бросит сынок. Всегда».
І це ахеренна бімба на майбутнє. Колись вона рване.
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