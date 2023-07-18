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Розвідка розповіла, скільки прибуло «вагнерівців» до Білорусі й чим вони займатимуться

Діана Гасюк
glavcom.ua
Розвідка розповіла, скільки прибуло «вагнерівців» до Білорусі й чим вони займатимуться
До Білорусі прибуло 500-700 «вагнерівців»
фото з відкритих джерел

Андрій  Юсов заявив, що для України безпосередньої загрози бойовики не становлять

17 липня до Білорусі прибуло від 500 до 700 бійців приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час телемарафону.

Частина «вагнерівців» буде інструкторами для білоруських та російських військових, інші ж будуть задіяні в тому, щоб «нервувати» Польщу та інші країни-члени ЄС та НАТО.

Однак для України безпосередньої загрози бойовики не становлять, як мінімум, тому що вони заходять на територію РБ роззброєними.

«Але це значна кількість людей з бойовим досвідом. Ми моніторимо ситуацію і це не змінює безпекову ситуацію», - заявив Юсов.

Раніше повідомлялося, що поява найманців ПВК «Вагнер» у Білорусі принципово не вплине на безпекову ситуацію в регіоні, оскільки вони прибули без зброї. 

Нагадаємо, після прибуття представників ПВК «Вагнер» у Білорусь міністерство оборони держави заявило, що його сили «обміняються досвідом».

ПВК «Вагнер» у Білорусі може створювати загрозу для України, але президент Володимир Зеленський вважає, що наразі ніякого серйозного ризику їхнє угруповання не несе. 

Раніше повідомлялося, що Білорусь збудувала табір для «вагнерівців».

Як відомо, Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.

До слова, у суботу, 15 липня, вранці у Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах «ДНР/ЛНР». 

Теги: Білорусь Володимир Зеленський президент

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