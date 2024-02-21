Українка розповіла, як будує життя у Швеції

SVT: Біженці з України бачать своє майбутнє у Швеції – навіть якщо закінчиться війна незабаром

З початку війни з України до Швеції прибуло майже 40 тис. біженців. При цьому все більше українців бачать своє майбутнє у Швеції, пише видання SVT.

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Одна з них – Катерина Голод, яка приїхала до Швеції у 2022 році. Вона влаштувалася на роботу і не хоче, щоб її доньку, яка втратила батька на війні, знову виселяли.

«Я втратила мою родину і мою країну», – каже Катерина Голод. «Так, в країні закінчиться війна, але країна зруйнована. До чого повертатися? Половина моєї родини загинула, а будинок розбомблений. Я не маю куди повертатися. Я будую життя тут з нуля, разом із моєю дитиною. І я сподіваюсь, що буду мати можливість залишитись», – додає вона.

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При цьому жінка не знає, як говорити своїй 8-річній доньці про війну, а також про повернення в Україну чи про те, аби залишитись у Швеції. «Це дуже важке травматичне питання. Дитина бачила війну, втратила свою тітку, її бабуся була застрелена, а батько був вбитий. Говорити про переїзд загалом це дуже травматично. Моя дитина переїздила так багато, що у неї немає відчуття стабільності», – стверджує українка.

Як пише видання SVT, за два роки у Швеції багато українських біженців почали працювати, деякі народили дітей у країні, знайшли шведського партнера та почали нове життя різними способами.

За словами біженців та інсайдерів у таких організаціях, як ABF, Український культурний центр у Швеції та Caps and Candles for Ukraine, з якими спілкувався SVT, є багато тих, хто хоче продовжувати своє життя у Швеції незалежно від того, що відбувається під час війни на їх батьківщині.

До слова, уряд Швеції готується розширити підтримку українських біженців. Зокрема, українцям дозволять отримувати шведський номер соціального страхування, що надасть доступ до багатьох послуг. У законопроєкті також передбачено суттєве збільшення виплат, пише TV4. Законопроєкт буде винесений на обговорення, і очікується, що він може набути чинності восени.

Раніше уряд критикували за виплати українським біженцям, які прибули до Швеції після вторгнення Росії до України. Якщо законопроєкт буде ухвалено, добову суму з нинішніх 71 шведської крони (6,28 євро) буде збільшено до 308 шведських крон (27,26 євро). Тобто за місяць українські біженці отримуватимуть близько 818 євро.