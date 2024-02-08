Одна з країн ЄС готується розширити підтримку біженців з України

Влада Швеції розробила законопроєкт, який дозволить українцям отримати шведський номер соціального страхування

Уряд Швеції готується розширити підтримку українських біженців. Зокрема, українцям дозволять отримувати шведський номер соціального страхування, що надасть доступ до багатьох послуг. У законопроєкті також передбачено суттєве збільшення виплат, пише TV4.

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Уряд Швеції розробив законопроєкт, який дозволить українським біженцям зареєструватися в країні та отримати шведський номер соціального страхування. Про це повідомила міністр міграції Марія Мальмер Стенергард.

«Це означає, що вони отримають зовсім інший доступ до шведської системи охорони здоров'я, можливість отримати BankID, а також отримують право на більш високу підтримку», – заявила вона.

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Українцям потрібен повний доступ до навчання шведською мовою, послуг служби зайнятості, зазначила міністр. Законопроєкт буде винесений на обговорення, і очікується, що він може набути чинності восени.

Раніше уряд критикували за виплати українським біженцям, які прибули до Швеції після вторгнення Росії до України. Якщо законопроєкт буде ухвалено, добову суму з нинішніх 71 шведської крони (6,28 євро) буде збільшено до 308 шведських крон (27,26 євро). Тобто за місяць українські біженці отримуватимуть близько 818 євро.

Закон спрямований на українців, які перебувають у Швеції більше року та планують залишитися довше.

Політики закликають уряд вжити тимчасового заходу щодо збільшення фінансової підтримки українців до ухвалення закону.

Раніше ми писали, що українці з тимчасовим захистом у Швеції не можуть отримати особистий номер , що ускладнює доступ до багатьох послуг – від медичних до банківських. Біженці подали петицію, щоби це змінити.

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Нагадаємо, Швеція хоче запровадити нові вимоги, які дозволять депортувати шукачів притулку та іммігрантів за зловживання наркотичними речовинами, зв'язок зі злочинними угрупованнями або висловлювання, що загрожують шведським цінностям.

«Передумовою успішної інтеграції є те, що люди, які хочуть жити в Швеції, також повинні дотримуватися основних норм, жити чесно і добре поводитися», – заявила міністр міграції Марія Мальмер Стенергард.

Уряд правої меншості прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона прийшов до влади рік тому – за підтримки ультраправих Шведських демократів – і пообіцяв боротися з імміграцією та злочинністю.